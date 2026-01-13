La última tarjeta GPU RTX 5090 de Nvidia tiene un conector de audio, sí, una toma para audífonos, en una tarjeta de video, pero sin molduras de madera ni SSD como su predecesora

La compacta RTX 5090 está dirigida a creadores que necesitan un alto rendimiento de IA en sistemas más pequeños.

Su inusual conector de audio y puerto USB C la diferencian de otras GPU insignia.

Elimina los detalles en madera y las ideas de SSD que se veían en la anterior ProArt RTX 5080.

Es oficial, Asus presentó la ProArt GeForce RTX 5090, una versión compacta de la GPU insignia de Nvidia dirigida a creadores y usuarios de estaciones de trabajo.

La tarjeta se centra en un alto rendimiento de IA, al tiempo que mantiene un perfil físico más delgado que se adapta a sistemas de formato pequeño y configuraciones con varias tarjetas.

Cuenta con 32 GB de memoria GDDR7, 21 760 núcleos CUDA y una cifra estimada de 3352 AI TOP, lo que la sitúa firmemente en la gama alta de la línea actual de Nvidia.

¿Es eso un conector para audífonos?

La ProArt RTX 5090 se basa en la arquitectura Blackwell y es compatible con DLSS 4, incluyendo la generación de múltiples fotogramas y funciones actualizadas de reconstrucción de rayos.

A diferencia de muchas tarjetas insignia de gran tamaño, utiliza un diseño de 2,5 ranuras, lo que deja espacio para tarjetas PCIe adicionales o una segunda GPU en los sistemas compatibles.

La refrigeración sigue el diseño de la Founders Edition con una cámara de vapor, tubos de calor y dos ventiladores axiales de 115 mm que impulsan el aire a través de un doble flujo a través de la placa posterior.

Asus utiliza metal líquido entre el chip de la GPU y el disipador de calor, una opción que normalmente se reserva para diseños más premium debido a sus requisitos de manejo.

Según se informa, este enfoque mejora la eficiencia térmica y mantiene el tamaño total de la tarjeta reducido en comparación con los diseños más voluminosos de triple ventilador.

Una de las características más inusuales es una toma de auriculares de 2,5 mm integrada, algo poco habitual en las tarjetas gráficas modernas.

La salida de audio se encuentra junto a las conexiones DisplayPort y HDMI, y se une a un puerto USB tipo C para pantallas y periféricos.

Ese puerto USB C sustituye a una de las salidas DisplayPort habituales y está pensado para creadores que utilizan monitores portátiles o conectados en cadena.

Visualmente, la tarjeta mantiene un aspecto industrial sobrio, sin estilos RGB recargados ni materiales decorativos.

Esto supone un cambio claro con respecto a la anterior ProArt RTX 5080, que se apoyaba en gran medida en los acabados con efecto madera e incluso integraba una ranura SSD M.2.

Esas características no se encuentran aquí, y es probable que muchos usuarios no las echen de menos.

Aún no se sabe nada sobre el precio o la disponibilidad, pero la GPU ProArt RTX 5080 con marco de imitación madera costó 1469 dólares en su lanzamiento, casi 500 dólares más que las tarjetas RTX 5080 estándar.

Dado que está dirigida al mercado de los creadores, y teniendo en cuenta los costos adicionales relacionados con su diseño compacto y su sistema de refrigeración personalizado, es de esperar que el modelo RTX 5090 tenga un precio considerablemente más elevado.

