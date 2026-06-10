La nueva aplicación "Contraseñas" de iOS 27 puede cambiar tus contraseñas automáticamente

La aplicación "Contraseñas" de iOS 27 cambiará automáticamente las contraseñas débiles y comprometidas por ti

Esta mejora de la función se basa en la actualización de Apple Intelligence, respaldada por Gemini

Las acciones de Apple cayeron un 1,9 % el día siguiente a la WWDC 2026

Apple tiene previsto introducir una mejora importante en su aplicación "Contraseñas" en iOS 27, gracias a la cual el gestor de contraseñas nativo podrá cambiar automáticamente las contraseñas comprometidas, en lugar de limitarse a advertir a los usuarios sobre posibles filtraciones.

La aplicación Contraseñas ya advertía a los usuarios sobre contraseñas que habían aparecido en una filtración, o contraseñas potencialmente débiles como datos de inicio de sesión reutilizados, pero la próxima versión del software también promete solucionarlas automáticamente.

Mediante el uso de IA, Apple promete navegar automáticamente por los sitios web de cambio de contraseñas, generar nuevas contraseñas y actualizar esas credenciales dentro de la aplicación, aunque vale la pena señalar que solo funciona en plataformas elegibles y compatibles.

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La aplicación Contraseñas de Apple pronto actualizará automáticamente tus contraseñas

Anunciado en la conferencia anual sobre software de la empresa en la WWDC 2026, Apple explicó que el sistema utiliza Apple Intelligence para completar el proceso, una función subyacente que también recibió una actualización en el evento.

Las próximas versiones de Apple Intelligence, que procesan las solicitudes ya sea en el dispositivo o de forma segura a través de Private Cloud Compute, estarán impulsadas por nuevos modelos basados en Gemini de Google.

La actualización hará que cambiar las contraseñas sea menos tedioso, ya que cambiarlas físicamente suele ser una fuente de fricción para los usuarios afectados.

Sin embargo, las mejoras menores en la aplicación Contraseñas reflejan en general la experiencia completa de la WWDC, ya que Apple se ha centrado este año en los tres pilares fundamentales de las mejoras de la plataforma, la confianza y la seguridad, y Apple Intelligence, descartando cualquier cambio radical en el software.

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Los precios de las acciones han caído alrededor de un 1,9 % desde el anuncio, lo que refleja una decepción generalizada en torno a los anuncios de software de este año.

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