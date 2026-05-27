La línea Pro de Corsair es la respuesta de la empresa a la creciente demanda de estaciones de trabajo y servidores con IA

Corsair presenta su nueva línea Pro, dirigida a empresas de inteligencia artificial

Se ofrecerán diversas configuraciones, pero los precios subirán rápidamente

Los modelos básicos se pueden ampliar hasta convertirse en servidores basados en la Nvidia GB300

Corsair está reforzando su presencia en el sector del hardware empresarial, lo que pone de manifiesto su intención de hacerse con una parte del lucrativo mercado de servidores y estaciones de trabajo de IA mediante el lanzamiento de su nueva línea «Pro», con el fin de ganar cuota de mercado en un sector de la «IA localizada» en pleno crecimiento.

La empresa busca afianzar su presencia en el mercado ofreciendo una gama de configuraciones adaptadas a las necesidades de los usuarios, junto con pruebas, ajuste térmico y una combinación de estaciones de trabajo y servidores.

Con sus servidores basados en Nvidia GB300 que cuestan cientos de miles de dólares, Corsair también ofrece opciones de estaciones de trabajo de nivel básico a partir de una versión preconfigurada por menos de 5000 dólares.

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Una red más amplia que la de la mayoría de la competencia

Los precios pueden dispararse con bastante facilidad; sin embargo, sus estaciones de trabajo de gama alta, las Flexprime V80T/R80T, ofrecen a los usuarios una CPU AMD Threadripper de hasta 96 núcleos, hasta 512 GB de RAM y una GPU de la serie RTX Pro 6000 de Nvidia basada en Blackwell.

Los usuarios también pueden obtener una configuración GB300 con formato de escritorio gracias a la Flexprime V80B, que ofrece «775 GB de memoria compartida coherente, combinando 279 GB de memoria de GPU HBM3e y 496 GB de memoria de sistema LPDDR5X a través de NVLink».

Los puntos fuertes de Corsair residen en ser un ensamblador de hardware respetado y con experiencia que produce una amplia gama de soluciones de refrigeración, fuentes de alimentación y carcasas de PC para consumidores, al tiempo que cuenta con un segmento business-to-business consolidado.

Contar con un configurador bien diseñado desde el principio, junto con opciones para configuraciones de estaciones de trabajo de clase de escritorio y montadas en rack, lo demuestra y también ofrece a los usuarios pilas de software preinstaladas y validadas para ayudarles a ponerse en marcha de inmediato.

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Un mercado competitivo, pero muy lucrativo

«Presentamos Corsair Pro para responder a un cambio real en el mercado», afirmó Matthew Hsu, vicepresidente sénior y director general de Componentes y Sistemas de Corsair.

«Los equipos de IA necesitan una infraestructura que se adapte a su forma real de trabajar, ya sea que partan de una estación de trabajo local o que se conecten directamente al centro de datos. Con Corsair Pro, ofrecemos ambas opciones».

Corsair no es, ni mucho menos, el único actor en un mercado que se ha vuelto cada vez más saturado y complejo con el paso del tiempo, gracias tanto a la gran cantidad de opciones como a la abrumadora necesidad de potencia de cálculo, lo que influye directamente en la oferta y la demanda incluso de hardware de PC para consumidores.

Si bien la mayor parte de su competencia directa se centra en el sector empresarial, incluyendo a Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Supermicro, por ejemplo, los recientes problemas legales de esta última y la demanda implacable de servidores de IA significan que Corsair está entrando en un mercado donde la demanda no será un problema, siempre y cuando pueda satisfacer las necesidades de sus clientes.

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