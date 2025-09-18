Intel fabricará CPU x86 personalizadas para la infraestructura de IA de Nvidia

Nvidia invierte 5000 millones de dólares en Intel como parte de una nueva y sorprendente colaboración

Intel diseñará CPU x86 personalizadas para las plataformas de centros de datos de Nvidia

Los nuevos SoC Intel x86 RTX con GPU de Nvidia impulsarán los PC del futuro

¡Increíble! No hay otra palabra para describir la nueva alianza entre Intel y NVIDIA, en la que el equipo "azul" diseñara y fabricará procesadores x86 personalizados para las plataformas de centros de datos de NVIDIA, además de crear nuevos chips de consumo para el mercado de las computadoras personales.

El acuerdo también prevé que Nvidia invierta 5000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción, pendiente de la aprobación de las autoridades reguladoras.

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todas las capas de la pila informática, desde el silicio hasta los sistemas y el software", afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

"En el centro de esta reinvención se encuentra la arquitectura CUDA de Nvidia. Esta colaboración histórica une estrechamente la IA y la pila de computación acelerada de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial. Juntos, ampliaremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación".

Acuerdo histórico, pero quedan preguntas por resolver

Las compañías dijeron que planean desarrollar múltiples generaciones de productos en conjunto.

Para el centro de datos, Intel construirá CPUs x86 personalizadas para Nvidia, que Nvidia integrará en su infraestructura de IA.

Para PCs, Intel fabricará sistemas en chip (SoCs) x86 que integren chiplets de GPU Nvidia RTX conectados mediante NVLink.

Estos procesadores se comercializarán como Intel x86 RTX SoCs y están dirigidos a laptops gamer y PCs compactas

“El arquitectura x86 de Intel ha sido fundamental para la informática moderna durante décadas, y estamos innovando en todo nuestro portafolio para habilitar las cargas de trabajo del futuro”, señaló el CEO de Intel, Lip-Bu Tan.

“Las principales plataformas de centro de datos y de cómputo de cliente de Intel, combinadas con nuestra tecnología de procesos, capacidades de manufactura y empaque avanzado, complementarán el liderazgo de Nvidia en IA y cómputo acelerado para habilitar nuevos avances en la industria.”

La inversión llega en un buen momento para Intel, que recientemente ha atravesado problemas bien documentados que llevaron al gobierno de Estados Unidos a adquirir un 10% de participación en el fabricante de chips.

“Agradecemos la confianza que Jensen (Huang) y el equipo de Nvidia han depositado en nosotros con esta inversión, y esperamos con entusiasmo el trabajo por delante mientras innovamos para los clientes y hacemos crecer nuestro negocio”, agregó Tan.

Nvidia subrayó que la colaboración se encuentra en una etapa temprana y que aún no hay calendarios definidos de productos.

Aunque mantiene su compromiso con sus procesadores basados en Arm, como Grace y Vera, el gigante de las GPU describió la hoja de ruta de Intel como complementaria.

Intel no ha confirmado si estos nuevos chips serán fabricados totalmente en sus propios nodos o en parte subcontratados a TSMC.

El anuncio, aunque sorpresivo, encaja con el impulso de Intel por fortalecer su estrategia IDM 2.0 y asociaciones, mientras que Nvidia expande sus procesadores para IA y cómputo de consumo.