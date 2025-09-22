Huawei está planeando un monstruo de CPU de 256 núcleos para competir con la gama AMD EPYC e Intel Xeon, pero no llegará hasta 2028; al menos esa es la versión oficial.

Huawei describe la hoja de ruta de Kunpeng con CPU que escalarán a 256 núcleos para 2028

Los benchmark muestran que el procesador denominado Kunpeng 960 ofrece 4,8 millones de TPM

SuperPoD, basado en Kunpeng 950, busca reemplazar los mainframes tradicionales en el sector financiero.

Huawei ha delineado planes para expandir su familia de procesadores Kunpeng con modelos que escalan hasta 256 núcleos para 2028.

“En el primer trimestre de 2026, presentaremos el procesador Kunpeng 950 en dos modelos: uno con 96 núcleos y 192 subprocesos, y otro con 192 núcleos y 384 subprocesos”, dijo el presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu, en su discurso de apertura en su reciente evento Connect 2025 en Shanghái.

Estos procesadores soportarán el TaiShan 950 SuperPoD, que puede incluir hasta 16 nodos y 48 TB de memoria.

Kunpeng 960

Construido sobre el Kunpeng 950, el SuperPoD será "el primer SuperPoD de computación de propósito general del mundo", agregó Xu.

Se presenta como una opción de reemplazo para los mainframes tradicionales y las computadoras de rango medio que aún se utilizan en el sector financiero.

Con GaussDB, el sistema de base de datos distribuida de Huawei, el SuperPoD puede proporcionar un aumento de rendimiento de 2,9x sin necesidad de realizar modificaciones en las configuraciones existentes.

Xu sugirió que esto podría convertirlo en un candidato para reemplazar sistemas como Exadata de Oracle.

Mirando más hacia el futuro, Xu confirmó que Huawei está planeando un procesador de 256 núcleos.

“En el primer trimestre de 2028, planeamos introducir dos modelos, incluido un diseño de alta densidad con al menos 256 núcleos y 512 subprocesos”, dijo.

Este chip está diseñado para virtualización, contenedores, big data y cargas de trabajo de almacén.

Un segundo modelo se centrará en un mayor rendimiento de un solo núcleo, mejorando en más del 50 % para los casos de uso de IA y bases de datos.

Los puntos de referencia de rendimiento de MogDB , la base de datos de código abierto basada en openGauss, sugieren que Kunpeng puede escalar de manera efectiva en implementaciones grandes.

Utilizando tablas optimizadas de memoria, una configuración Kunpeng de 256 núcleos logró 4,8 millones de transacciones por minuto con 768 conexiones, lo que ilustra cómo las cargas de trabajo mejoran a medida que aumenta la concurrencia.

Lo interesante es que, aunque Xu no nombró el procesador durante su presentación, en los puntos de referencia se lo menciona como Kunpeng 960. Eso tendría sentido, ya que Huawei ya usa la designación 960 en sus líneas de productos Atlas y Ascend.

Huawei dijo que continuará perfeccionando la microarquitectura y la tecnología de empaquetado de Kunpeng.

Si se entrega según lo previsto, el procesador de 256 núcleos sería uno de los CPU de propósito general más grandes disponibles.

Si bien el objetivo oficial de 2028 parece razonable, me pregunto si la existencia de esos puntos de referencia significa que Huawei está más adelantado en el cronograma de lo que nos han hecho creer y el chip podría llegar antes.

Nos comunicamos con Huawei para obtener más información sobre el Kunpeng 960, pero no nos hacemos ilusiones.