Huawei acaba de dar una gran sorpresa con su chip de IA, pero Nvidia debería prestar atención a la otra gran noticia de su rival

Huawei promete avances anuales en sus chips de IA, mientras que sus competidores siguen manteniendo ciclos de desarrollo más lentos

Nvidia se enfrenta ahora a un competidor que está acelerando la expansión de su infraestructura

Huawei ya cuenta con grandes clústeres informáticos que dan soporte a millones de vehículos conectados

El 5 de junio, el vicepresidente de Huawei, Chen Lin, intervino en la Conferencia de Innovadores Huawei Cloud INSPIRE 2026, donde todas las miradas se centraron en un anuncio: el chip Ascend 950DT, que llegará a Huawei Cloud a finales de este año.

El 950DT cuenta con una potencia de computación vectorial mejorada, un mayor ancho de banda de memoria y compatibilidad nativa con formatos de baja precisión como FP8.

Según Chen, el chip es más sencillo de programar y se adapta mejor a la conducción inteligente que cualquier otro anterior, pero lo que Chen dijo a continuación merece mucho más análisis que el chip en sí, especialmente para rivales como Nvidia

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Una generación al año, con una potencia de cálculo que se duplicaba en cada ocasión

«El chip Ascend está evolucionando a un ritmo de "una generación por año, duplicando la potencia de cálculo"», afirmó Chen, sin matizaciones ni reservas.

Se trata de un compromiso público con una cadencia de lanzamientos lo suficientemente agresiva como para cuestionar la forma en que se mide el progreso de los chips de IA.

Nvidia ha controlado ese ritmo durante mucho tiempo, y cada nueva arquitectura ha elevado el listón para todos los competidores que la persiguen; por lo tanto, un rival que se compromete públicamente, en un escenario, a dar saltos generacionales anuales no se está comportando como una empresa que todavía está tratando de ponerse al día.

Si Huawei podrá mantener ese ritmo sin herramientas avanzadas de litografía occidentales sigue siendo una pregunta válida y abierta.

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El ritmo anunciado solo tiene peso porque hay una infraestructura genuina detrás de él.

Huawei Cloud ha desplegado clústeres de computación a gran escala en Gui'an, Wuhu y Mongolia Interior, con una red global que cubre 34 regiones y 102 zonas de disponibilidad.

Más de 100 000 unidades de computación Ascend soportan actualmente la iteración continua de algoritmos para clientes de pago a través de Huawei Cloud.

Cada día, más de dos millones de vehículos de conducción inteligente y 60 millones de vehículos conectados funcionan de manera estable en esa misma infraestructura. Esas son cifras operativas, no proyecciones de una diapositiva de una hoja de ruta.

Más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores del sector automotriz han establecido sólidas alianzas con Huawei Cloud en los ámbitos de la conducción inteligente y la fabricación inteligente.

Esa base de clientes en constante crecimiento adopta cada nueva generación de chips a medida que sale al mercado, lo que proporciona a Huawei un campo de pruebas real que permite perfeccionar cada lanzamiento posterior.

El paso de "funcional" a "realmente fácil de usar"

El comentario de Huawei va más allá de las especificaciones de hardware y aborda un aspecto más difícil de rebatir rápidamente.

Chen destacó que las capacidades de ingeniería de sistemas son tan decisivas como la potencia computacional bruta a la hora de ayudar a los fabricantes de automóviles a mejorar la eficiencia del entrenamiento de la conducción inteligente.

A través de su arquitectura Lingqu, Huawei Cloud logra una interconexión de alta velocidad dentro de los supernodos, lo que mejora significativamente la eficiencia del entrenamiento a gran escala.

Su plataforma AI DataLake permite la generación de cientos de miles de clips de datos cada día.

Huawei Cloud también ha colaborado directamente con los principales fabricantes de conducción inteligente a lo largo de todo el ciclo de iteración de modelos, desde la integración de la potencia de cálculo hasta la adaptación y optimización de algoritmos.

Ese nivel de implicación profunda transforma a Huawei de un proveedor de chips a un socio de infraestructura integrada.

La ambición declarada, en palabras del propio Chen, es pasar de chips que son meramente "utilizables" a una pila completa que sea genuinamente "fácil de usar".

A través de Guancha (Originalmente en chino)

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