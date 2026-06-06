HP anuncia la computadora con Windows y IA más potente jamás fabricada: la estación de trabajo Nvidia GB300 puede manejar un billón de parámetros gracias a sus 784 GB de memoria unificada, pero...

HP presentó recientemente en Computex varios dispositivos dirigidos a desarrolladores de IA, equipados con GPU de Nvidia, entre los que se incluyen el DGX Spark y el GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip

La solución de escritorio de gama alta de HP, el ZGX Fury GB300, aprovecha la GPU de gama alta de Nvidia y ofrece una capacidad de inferencia de hasta un billón de parámetros con hasta 784 GB de memoria

Se espera que el ZGX Fury GB300 esté disponible para usuarios avanzados y entusiastas de la IA a finales de 2026

Computex 2026 termina hoy, y el tema más destacado fue, sin duda, la IA, o más bien lo mucho que ha avanzado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

La exposición tuvo como tema «AI Together» e incluyó conferencias magistrales de múltiples líderes de la industria, incluso mientras los anuncios de la GTC 2026 de Nvidia se llevaban a cabo en paralelo al evento.

Entre los anuncios de Nvidia, destacó su DGX Station, una potente supercomputadora que se puede instalar junto al escritorio y que ofrece una capacidad de cálculo comparable a la de pequeños centros de datos, gracias a su gran superchip GB300 y a la gran cantidad de memoria con la que viene configurada.

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Una opción potente, pero costosa, para la IA

Nvidia presentó la DGX Station para Windows el 31 de mayo de 2026 en la GTC de Taipéi ante una audiencia de más de 30 000 asistentes procedentes de más de 190 países.

Nvidia comercializa la DGX Station como una supercomputadora de IA de escritorio capaz de manejar hasta un billón de parámetros localmente, una hazaña que antes solo era posible con hardware dedicado de clase de centro de datos, incluyendo la DGX GB300 de Nvidia y sus ofertas GB300 NVL72 a escala de rack.

«A medida que las empresas amplían el uso de agentes de IA en sus organizaciones, necesitan una infraestructura de IA que pueda conectarse directamente a las aplicaciones y los flujos de trabajo que impulsan su negocio», afirmó Chris Marriott, vicepresidente de plataformas empresariales de NVIDIA.

A diferencia de algunas de sus soluciones más asequibles (en términos de IA), como el DGX Spark, se espera que la DGX Station y las soluciones basadas en ella, como el ZGX Fury GB300 de HP y el Pro Max GB300 de Dell, cuesten cientos de miles de dólares, lo cual no es ninguna sorpresa para la mayoría de sus destinatarios: los consumidores empresariales.

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Estos clientes pueden requerir la inferencia de un billón de parámetros que estas configuraciones pueden ofrecer, o la capacidad de ajustar modelos de miles de millones de parámetros para adaptarlos a sus necesidades, a menudo mediante la localización de datos para reducir la dependencia de la nube.

Soluciones como la estación DGX de HP enfocada a empresas, la ZGX Fury GB300, vienen con hasta 784 GB de memoria coherente y hasta 20 petaflops de computación FP4 para estas tareas, además de soluciones de redes empresariales personalizadas.

Jim Nottingham, vicepresidente sénior y presidente de la división de Computación Avanzada y Soluciones de HP Inc., se pronunció al respecto y afirmó: «Más del 70 % de las computadoras de las empresas funcionan con Windows, y nuestros clientes nos han pedido potencia de supercomputación con IA que se pueda integrar a la perfección en sus entornos actuales», al tiempo que confirmó que se seguirá ofreciendo compatibilidad con Windows en el futuro.

HP no ha revelado el precio, pero se puede deducir que su valor seguirá de cerca el de la propia DGX Station, que ha visto a algunos distribuidores ofrecer configuraciones de gama media por 94 000 dólares o más, con modelos de gama alta que alcanzan un máximo de menos de 200 000 dólares.

Tampoco ha revelado una fecha de lanzamiento definitiva para el producto, pero se espera que salga al mercado junto con la estación Nvidia DGX en algún momento del cuarto trimestre de 2026, en colaboración con otros socios, entre los que se incluyen Dell, MSI, ASUS y Supermicro.

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