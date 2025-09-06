Google Drive por fin hace que escanear documentos con tu teléfono sea una experiencia mucho menos horrible

Google está modificando la interfaz de usuario para el escaneo de documentos, pero solo para los usuarios de Android.

Se han añadido nuevas herramientas, como recortar y rotar, a la aplicación móvil.

Los usuarios de Android obtienen una actualización del diseño Material 3, mientras que los usuarios de iOS no obtienen nada.

Google está realizando algunos cambios en la forma de escanear documentos desde el teléfono, pero solo estarán disponibles para los usuarios de Android (que, según Statcounter, triplican en número a los usuarios de iOS).

La empresa está añadiendo funciones de recorte y rotación a su herramienta de escaneo de documentos, así como ajuste de color mediante filtros, eliminación de sombras y mucho más.

La experiencia Android, a través de la aplicación Google Drive, también viene con algunos cambios en la interfaz de usuario para ofrecer un aspecto más limpio.

Escanear documentos a través de Google Drive mejora, para algunos

La clave de los cambios en la interfaz de usuario son las vistas previas de página más grandes, que facilitan revisar el escaneo en busca de imperfecciones antes de guardarlo.

Google también agregó botones de eliminación de página y volver a tomar en la pantalla para realizar ajustes más rápidos, así como un nuevo carrusel de miniaturas siguiendo los principios de diseño de Material 3, que dictan la apariencia de muchas experiencias de Google (incluido Android en general).

Con estas mejoras visuales alineadas al rediseño más amplio del ecosistema de Google, toda la experiencia será más coherente. Si bien las actualizaciones de Material 3 no importan demasiado a los usuarios de iPhone, las herramientas de edición serían una adición bienvenida.

En el tema de la coherencia, la plataforma de almacenamiento en la nube también recibió una actualización de interfaz para que los videos guardados en Google Drive tengan miniaturas más parecidas a las de YouTube, mientras que Gemini continúa integrándose en diferentes áreas de toda la plataforma casi semanalmente.

Ya en despliegue, se espera que el nuevo diseño y funciones hayan llegado a todos los clientes de Google Workspace (incluidas cuentas empresariales y personales) para mediados de septiembre de 2025, aunque Google no mencionó si las nuevas herramientas también estarán disponibles para los usuarios de iOS.

TechRadar Pro preguntó a Google si los usuarios de iOS podrán esperar una actualización similar en su momento.