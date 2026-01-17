Este fabricante de chips lanzó un desafío a la gama Pentium de Intel, por lo que AMD lo compró

AMD necesitaba una solución para los fallos de sus productos.

NexGen fabricó unos equipos muy potentes.

La empresa utilizó una arquitectura x86 única.

NexGen fue una de las empresas estadounidenses de semiconductores más exitosas durante el auge de la década de 1980.

Con sede en Milpitas, California, la empresa se ganó una reputación por su implementación bastante singular de la arquitectura x86 en sus procesadores.

Cabe destacar que las CPU desarrolladas por NexGen ejecutan código en la arquitectura RISC interna del chip, en lugar de traducir el código que luego se ejecuta en la arquitectura x86 basada en CISC.

Se trataba de un diseño que diferenciaba a la empresa en aquel momento y que atrajo la atención de algunos de los principales actores del sector en los años siguientes. Mejor aún, el diseño de su procesador insignia allanó el camino para el resurgimiento de uno de los mayores fabricantes del sector.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre NexGen.

El plan de NexGen para desafiar a Intel

La empresa fue fundada en 1986 por Thampy Thomas, quien anteriormente había cofundado Elxski, un fabricante de minicomputadoras con sede en California. NexGen era una empresa de diseño sin fábrica propia, que dependía de otras empresas para sus productos, con chips producidos por la división de microelectrónica de IBM en Vermont.

NexGen contó con importantes patrocinadores en sus inicios, entre los que destacaban Compaq, ASCII y la empresa de capital riesgo Kleiner Perkins.

Se puede decir que NexGen tenía a Intel en el punto de mira. Su primer diseño se dirigía específicamente a la línea de procesadores 80286 (i386) de Intel, pero los problemas iniciales de producción impidieron que pudiera lanzar su desafío.

Con su segunda línea de productos, la Nx587, NexGen pretendía plantar cara directamente a la línea Pentium de Intel. Sin embargo, aquí se encontró con un gran obstáculo.

Otros chips del mercado que competían con Intel, como los de AMD y Cyrix, eran compatibles con la gama Pentium y con otros chips de Intel.

El Nx586 no lo era, sino que requería su propia placa base y chipset personalizados. A pesar de ello, el rendimiento del Nx586 era impresionante. La CPU Nx586-P80, por ejemplo, podía competir cara a cara con la gama Pentium, con una velocidad de 75 MHz.

No fue precisamente un éxito, pero sí tuvo cierta aceptación entre las empresas, sobre todo entre Compaq. Sin embargo, su rendimiento llamó la atención de AMD, y el gigante de los chips comenzó a prepararse para la batalla.

AMD llama a la puerta

Poco después de que NexGen saliera a bolsa en 1994, AMD llamó a su puerta con una oferta significativa. Las ventas de la gama de chips K5 del gigante de los chips habían fracasado debido a su bajo rendimiento y eficiencia.

Buscando una solución al problema, AMD adquirió NexGen por 850 millones de dólares en 1995, y rápidamente comenzó a trabajar para integrar los diseños de la empresa en su propia gama sucesora.

La gama K6 de AMD se basó en gran medida en el diseño del Nx686 y, cuando se lanzó en 1997, supuso un serio desafío al dominio del Pentium de Intel. El microprocesador se diseñó específicamente para integrarse en los diseños de escritorio existentes que utilizaban CPU Pentium.

Además, era un equipo muy potente para la época. La versión inicial alcanzaba velocidades de hasta 200 MHz, y más adelante ese mismo año se lanzó una versión de 233 MHz.