"Es algo que nunca habíamos hecho antes": el nuevo mouse y teclado de Logitech viene con algo que quizá nunca te hubieras imaginado: un cojín

Logitech presenta la nueva serie de ratones y teclados Signature Comfort Plus

Los nuevos dispositivos cuentan con amortiguación integrada para un uso más cómodo durante todo el día

También incluyen nuevas herramientas de IA, opciones de personalización y mucho más

Logitech ha presentado un nuevo mouse y teclado insignia con un detalle tan sencillo que cuesta creer que no se haya hecho antes: una almohadilla.

La empresa ha presentado el mouse y el teclado Logitech Signature Comfort Plus, su última novedad para el hogar y el trabajo, que ofrece mayor comodidad y eficiencia en las tareas más importantes.

Disponible a partir de junio de 2026 en grafito, blanco roto y negro, el mouse Signature Comfort Plus con almohadilla para la palma de la mano está a la venta por 49,99 dólares, mientras que el combo que incluye el teclado cuesta 109,99 dólares.

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Comfort Plus

Logitech afirma que su nuevo lanzamiento busca ofrecer a los trabajadores híbridos una experiencia más fluida al alternar entre el hogar y la oficina, y señala que, dado que ahora ambos lugares suelen coincidir, lo último que necesitan los usuarios es que la tecnología les complique aún más la vida.

La comodidad de la tecnología siempre ha sido una prioridad para los usuarios empresariales, ya que los casos de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y otras afecciones se han disparado en los últimos años.

Para combatir esto, Logitech ha desarrollado la serie Logitech Signature Comfort Plus, que incluye su primer mouse con un cojín para la palma integrado.

Situado en la base del mouse, la empresa afirma que su cojín tiene una forma esculpida para adaptarse naturalmente a la mano, junto con agarres laterales de goma y un área de apoyo para el pulgar, lo que hace que el dispositivo sea mucho más agradable de usar.

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Esto se suma a sus herramientas de IA personalizables ya existentes, que permiten a los usuarios asignar funciones específicas a los botones laterales del ratón y a las funciones de retroalimentación háptica.

Logitech también afirma que el mouse funcionará con casi cualquier sistema operativo actual y que puede cambiar entre hasta tres dispositivos al instante, sin necesidad de conectarse mediante un dongle.

(Image credit: Logitech)

Logitech ya ha lanzado anteriormente teclados con almohadilla integrada (yo mismo estoy usando uno en este momento), pero su nueva versión incluye algunas ventajas y mejoras adicionales para que su uso resulte aún más cómodo.

Esto incluye un nuevo diseño curvo que permite una posición de escritura más natural, patas de inclinación ajustables para personalizar el ángulo de escritura y un reposamanos de doble espuma para mayor comodidad.

El teclado también cuenta con una tecla dedicada a la IA para acceder rápidamente a la herramienta que elijas, así como teclas dedicadas al chat de video para iniciar y editar rápidamente herramientas de conferencia, junto con nuevas acciones inteligentes para automatizar acciones con un solo clic o pulsación de tecla.

Logitech también ha continuado con su apuesta por el uso de materiales reciclables en todo el producto; los componentes plásticos del Comfort Plus contienen entre un 49% y un 77% de plástico reciclado postconsumo certificado, y están diseñados para ofrecer una larga duración de la batería, lo que reduce la frecuencia de los cambios de batería.

"Hoy en día, las personas pasan largas jornadas completas en sus escritorios, pasando constantemente de una tarea a otra, de una pantalla a otra y a momentos personales", dijo Art O'Gnimh, director general del Grupo de Soluciones de Ratones y Teclados de Logitech.

"Estas son herramientas que no piden atención, sino que la devuelven, eliminando pequeñas distracciones y añadiendo comodidad para que todo se sienta más fluido y sin esfuerzo".

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