El "Business Agent" con IA de Meta es un experto en pequeñas y medianas empresas, y ahora está disponible directamente a través de WhatsApp

Meta lanza un agente de IA para atender los mensajes de los clientes como primer punto de contacto

Gracias a la automatización, solo las consultas más complejas se derivarán a los operadores humanos

Sus herramientas se integrarán con servicios de terceros y estarán disponibles en WhatsApp, Instagram y otras plataformas

Meta ha lanzado finalmente su herramienta de atención al cliente basada en IA, Meta Business Agent, tras casi dos años de pruebas en mercados seleccionados, entre ellos la India y México.

La herramienta está diseñada para actuar como primer punto de contacto, respondiendo a las preguntas de los clientes, recomendando productos y programando citas.

Con el nuevo modelo de servicio al cliente de Meta, los consumidores interactuarán primero con un agente de IA antes de ser derivados a un agente humano en caso de consultas más complejas.

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Meta Business Agent ya está disponible

Aunque se está lanzando a través de WhatsApp Business, la herramienta de Meta también se implementará en las demás plataformas del gigante de las redes sociales, incluyendo los mensajes directos de Instagram, Messenger y Meta Business Suite.

Dado que utiliza IA, Meta afirma que su agente puede personalizarse en gran medida para cada usuario, reflejando con precisión aspectos como la voz de la marca, los productos y los servicios.

En el futuro, la empresa también prevé que la IA con capacidad de agente ayude en la investigación de mercado, el análisis de características de productos y más.

Y para los humanos que siguen al tanto, Meta también está planeando resúmenes de los chats que ocurrieron fuera del horario laboral, informes diarios y otros datos sobre las interacciones.

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Además, en una era de mayor interoperabilidad y escrutinio regulatorio, la empresa matriz de Facebook dice que las empresas también podrán crear agentes personalizados conectados a software como Shopify, Zendesk y más.

La disponibilidad de herramientas de servicio al cliente en la plataforma es digna de mención, ya que WhatsApp afirma ahora tener más de tres mil millones de usuarios y 200 millones de empresas en su plataforma.

Y, por supuesto, todo esto está sucediendo mientras las plataformas existentes de atención al cliente y comercio electrónico están desarrollando sus propias herramientas, con sistemas como MCP que sirven para cerrar la brecha entre sistemas que antes estaban desconectados.

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