Cómo 1Password está ayudando a Oracle Red Bull Racing a recuperar la pole position en la Fórmula 1 de 2026.

Tras la reanudación de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Miami, luego de una pausa inesperada a raíz de la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí, los equipos estaban ansiosos por volver a competir.

Pero tras la mayor reforma de la historia de este deporte en cuanto a reglas y reglamentos, la necesidad de una investigación y un rendimiento eficaces nunca ha sido mayor.

En un deporte tan trepidante, la ciberseguridad y la gestión de contraseñas pueden parecer aspectos extraños, pero hablé con Oracle Red Bull Racing, 14 veces campeones, sobre cómo su colaboración con 1Password está mejorando no solo su seguridad en línea, sino también sus posibilidades de victoria.

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Un puente sin fisuras

El equipo comenzó a trabajar con 1Password poco antes de la temporada 2025 de Fórmula 1, y las herramientas de la compañía ahora son una parte integral del conjunto de tecnologías de Oracle Red Bull Racing.

“En definitiva, estamos intentando utilizar la mayor cantidad posible de herramientas”, señala Cadieux, CIO de Oracle Red Bull Racing, pero además de proteger los secretos importantes del equipo con un gestor de contraseñas empresarial, la tecnología de 1Password ha tenido un efecto muy tangible en sus pruebas en el túnel de viento.

Las pruebas en el túnel de viento, una parte vital del desarrollo de los automóviles, están estrictamente reguladas por la FIA, el organismo rector de este deporte, lo que significa que el equipo debe asegurarse de aprovechar al máximo el tiempo limitado del que dispone.

Ian Brunton, jefe de ingeniería de software de aerodinámica del equipo, señala que el sistema del túnel de viento es un "sistema significativamente complejo", lo que significa que si se produjera algún tipo de error durante las pruebas, una depuración, un apagado o un reinicio podrían ser desastrosos, especialmente en el mundo de la Fórmula 1, donde el trabajo fuera del horario laboral no es una excepción.

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Previamente, el equipo habría tenido que reiniciar manualmente la recuperación y el redespliegue con un experto que conociera el orden correcto de reinicio y la configuración de Kubernetes y Kafka, interrumpiendo el trabajo mientras esto se llevaba a cabo.

Pero gracias a los operadores de Kubernetes de 1Password, la restauración del servicio ahora está totalmente automatizada, lo que significa que este tiempo se ha reducido de hasta una hora a unos dos minutos, una reducción del 97 %, lo que permite al equipo recuperar un valioso tiempo de pruebas y avanzar más rápido durante un período crítico.

Esto no es solo una prueba de concepto: Brunton señala que un importante apagón dejó fuera de servicio todos los sistemas del equipo el año pasado, lo que requirió un proceso de recuperación de este tipo en cuestión de minutos

Por otra parte, Brunton explica cómo 1Password ha ayudado a acelerar los procesos involucrados en los flujos de trabajo de dinámica de fluidos computacional (CFD) de Oracle Red Bull Racing, lo que a su vez permite un desarrollo más rápido de nuevas piezas para el automóvil.

El trabajo de desarrollo suele estar repartido entre varios equipos y expertos de Oracle Red Bull Racing, por lo que contar con un sistema como el que ofrece 1Password, donde los usuarios pueden acceder de forma rápida y segura a las últimas actualizaciones y mejoras, resulta muy útil.

Brunton lo denomina "un puente perfecto" entre los flujos de trabajo, lo que reduce considerablemente la fricción y minimiza el tiempo perdido en una etapa inicial crítica del diseño.

(Image credit: Oracle Red Bull Racing / 1Password)

Las herramientas de seguridad y gestión suelen ser un quebradero de cabeza para los trabajadores, ya que a veces restringen el acceso en el momento menos oportuno, pero Cadieux señala que ese no ha sido el caso en Oracle Red Bull Racing.

“Creo que, desde el punto de vista de la productividad del usuario, nos conviene más contar con la herramienta que no”, señala, destacando que la herramienta de gestión de contraseñas de 1Password es un éxito evidente, ya que sustituye a la costumbre de anotar las contraseñas en trozos de papel, además de garantizar que las cuentas secretas y privilegiadas sean lo más seguras posible.

“Somos bastante buenos a la hora de obtener un valor real de las herramientas que necesitamos”, dice Burnton, “la adopción se ha producido esencialmente demostrando que esto realmente aporta valor… simplemente ha crecido de forma orgánica”.

Empujar para conseguir la pole

Dada la creciente importancia de la ciberseguridad en entornos de alto riesgo, ¿puede la Fórmula 1 ser pionera a la hora de animar a las empresas a reforzar su seguridad?

“Creo que nos enfrentamos a las mismas amenazas que cualquier empresa convencional”, dice Cadieux, “y dado que el mundo es más peligroso, y existen más amenazas externas e internas, todos nos enfrentamos al mismo tipo de amenazas y tenemos que gestionarlas.

“En la Fórmula 1, se demuestra que podemos hacerlo sin ralentizar el negocio, y somos un buen ejemplo de que si se trabaja de forma inteligente, se aplican la seguridad, las herramientas y los procedimientos de manera inteligente, se puede seguir operando y siendo muy ágil.”

De cara al futuro, está claro que Oracle Red Bull Racing ha tenido un comienzo de temporada complicado, por lo que el objetivo es mejorar rápidamente y alcanzar al resto de los equipos.

Cadieux señala que “el objetivo es proporcionar a los ingenieros las mejores herramientas, la mayor automatización posible, para que puedan centrarse en diseñar el coche, mejorar su rendimiento y tomar las decisiones de ingeniería correctas en la pista, sin verse frustrados por problemas digitales”.