CoCounsel Core llega a México para transformar el trabajo de los abogados con IA

¡Es oficial! Thomson Reuters anuncia la llegada de CoCounsel Core en México.

Localizada al español por expertos legales, la solución de inteligencia artificial de grado fiduciario ha sido diseñada específicamente para el mercado mexicano, con el objetivo de acelerar los procesos legales y fortalecer la toma de decisiones que impactan directamente en los resultados del negocio.

“Se espera que los equipos jurídicos corporativos impulsen resultados de negocio mientras navegan la complejidad regulatoria y gestionan el riesgo a gran escala”, afirmó Laura Clayton McDonnell, presidenta de Corporates en Thomson Reuters. “Necesitan una IA en la que puedan confiar para avanzar con mayor agilidad y brindar asesoría confiable. CoCounsel ofrece inteligencia artificial generativa con gobernanza, trazabilidad y seguridad de nivel empresarial, tal como lo exige el trabajo legal, para que los abogados internos puedan brindar orientación oportuna, comercialmente sólida, defendible y plenamente alineada con sus obligaciones de confidencialidad y protección de datos”.

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CoCounsel Core acelera y mejora tareas legales esenciales como la revisión, el análisis, el resumen y la redacción de documentos jurídicos, permitiendo a los profesionales trabajar con mayor velocidad y claridad frente a grandes volúmenes de información. La solución asiste en la preparación de litigios, el análisis contractual, la comparación de documentos, la construcción de líneas de tiempo y la generación de borradores legales, y se lanza en México con un conjunto integral de capacidades diseñadas para el trabajo diario de los profesionales del derecho, entre las que se incluyen:

Buscar : encuentra datos relevantes en una base documental.

: encuentra datos relevantes en una base documental. Revisar : extrae información clave de grandes volúmenes de documentos, identificando cláusulas específicas, riesgos o datos críticos.

: extrae información clave de grandes volúmenes de documentos, identificando cláusulas específicas, riesgos o datos críticos. Resumir : condensa documentos extensos en resúmenes concisos, destacando puntos clave y argumentos centrales para una comprensión rápida.

: condensa documentos extensos en resúmenes concisos, destacando puntos clave y argumentos centrales para una comprensión rápida. Línea de tiempo : reconstruye secuencias cronológicas de eventos a partir de información dispersa, vital para casos legales o investigaciones internas.

: reconstruye secuencias cronológicas de eventos a partir de información dispersa, vital para casos legales o investigaciones internas. Redactar : crea borradores iniciales de documentos legales —como cartas, memorandos e informes analíticos— con altos estándares de calidad.

: crea borradores iniciales de documentos legales —como cartas, memorandos e informes analíticos— con altos estándares de calidad. Comparar documentos : identifica diferencias, adiciones o eliminaciones significativas entre borradores de contratos o regulaciones.

: identifica diferencias, adiciones o eliminaciones significativas entre borradores de contratos o regulaciones. Asistente de preguntas legales : genera preguntas estratégicas basadas en el contexto del caso para apoyar la preparación de declaraciones o interrogatorios.

: genera preguntas estratégicas basadas en el contexto del caso para apoyar la preparación de declaraciones o interrogatorios. Knowledge search: encuentra documentos mediante búsqueda avanzada en lenguaje natural dentro de múltiples bases de contenido propio, respetando permisos y ubicaciones.

IA de nivel fiduciario, segura desde el diseño

CoCounsel Core opera en un entorno exclusivo de inteligencia artificial, donde los inputs de los clientes permanecen resguardados y no se convierten en outputs ni se utilizan para entrenar modelos de terceros. Cada resultado incluye citas a las fuentes, lo que permite validar la información y sostenerla frente a revisiones exigentes en contextos legales y regulatorios. Asimismo, la solución cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad, incluyendo la certificación ISO/IEC 42001:2025, y se desarrolla conforme a los Principios de IA y Datos de Thomson Reuters.

CoCounsel Core está construido sobre CoCounsel, la tecnología de IA de Thomson Reuters. Anunciado en 2024, CoCounsel es el motor de contenido e inteligencia cuidadosamente seleccionado que impulsa el futuro del trabajo profesional. Actualmente, más de un millón de profesionales en 107 países utilizan CoCounsel en industrias de alta exigencia como legal, cumplimiento, riesgo, impuestos, auditoría y comercio internacional, donde la exactitud, el respaldo de fuentes y la protección de datos son esenciales.