Cloudflare Workers se fortalece con la adquisición de "Replicate" para acelerar la visión de IA escalable

¿Te lo perdiste? Este 26 de noviembre Cloudflare, empresa líden en conectividad cloud anunció la adquisición de "Replicate", una plataforma de inteligencia artificial, la cual facilita a desarrolladores la implementación y ejecución de los modelos de IA.

​Esta adquisición acelerará la visión de la empresa de hacer de Cloudflare Workers la plataforma líder de extremo a extremo para crear y ejecutar aplicaciones de IA escalables, rápidas y confiables. Próximamente, los desarrolladores que crean en Cloudflare podrán acceder a cualquier modelo de IA a nivel global con una sola línea de código.

La IA fue inicialmente dominio de académicos e investigadores avanzados, pero ahora se convirtió en una herramienta para las masas, una que los desarrolladores de todos los niveles quieren utilizar para innovar. Pero en este momento, ejecutar y escalar modelos complejos de IA requiere hardware e infraestructura de GPU específicos.

En la actualidad, el uso de los modelos avanzados más populares requiere una comprensión más sofisticada de los requisitos de infraestructura, hardware y backend, lo que también puede resultar costoso y llevar mucho tiempo. Al crear una plataforma y un mercado que hace que la ejecución o el acceso a cualquier modelo sea tan simple como una línea de código, Replicate ha simplificado la forma en que los desarrolladores pueden configurar y experimentar con los últimos modelos de una manera accesible.

"El objetivo de nuestra plataforma para desarrolladores, Workers, siempre ha sido abstraer las complejidades de la infraestructura para que los desarrolladores puedan centrarse en lo que más les importa: crear y ofrecer productos increíbles", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare.

"Con Replicate, los desarrolladores podrán conseguir cualquier modelo que quieran de uno de los catálogos más grandes de la industria, implementarlo al instante en la red global de Cloudflare y crear una aplicación integral en un solo lugar. Cloudflare será la plataforma integral más eficiente para el desarrollo de la IA".

Replicate creó uno de los catálogos de modelos más grandes y dinámicos de la industria y una comunidad de desarrolladores próspera. Con esta adquisición, los más de 50,000 modelos listos para producción de Replicate estarán disponibles para que los usuarios de Cloudflare Workers AI creen aplicaciones sin servidor.

Además, la amplia experiencia de Replicate impulsará nuevas capacidades en Workers AI, incluida la ejecución de modelos y flujos personalizados. El equipo de primer nivel de Replicate, con experiencia en la creación de productos de IA y comunidades de desarrolladores, también acelerará la inferencia de IA de Cloudflare y las hojas de ruta de contenedores, y mejorará de inmediato las capacidades de implementación de IA.

“Todavía estamos en las primeras etapas de la creación de aplicaciones de IA por parte de los desarrolladores, y hoy en día gran parte de la complejidad recae en el desarrollador. Replicate se fundó con la misión de resolver eso: crear las herramientas fundamentales que hacen que el desarrollo de la IA sea realmente accesible y fácil”, afirmó Ben Firshman, cofundador y director general de Replicate. "Estamos encantados de unirnos al equipo de Cloudflare. Al combinar nuestra amplia biblioteca de modelos y nuestra comunidad de desarrolladores con la red global de Cloudflare, estamos creando la plataforma en la que los desarrolladores pueden crear e implementar las próximas grandes aplicaciones de IA del futuro sin problemas".

Se espera que la adquisición se cierre en los próximos dos meses y está sujeta a las condiciones de cierre habituales.