Canva quiere que tengas control total sobre el diseño; Code 2.0 simplemente se encarga del trabajo pesado por ti

Canva Code 2.0 ya es gratuito para todos tras el éxito de su versión preliminar pública

Puede generar diseños editables a partir de instrucciones sencillas y creaciones existentes

Los usuarios pueden crear sitios web, aplicaciones y juegos, no solo volantes y anuncios

Tras haberlo adelantado inicialmente en la conferencia anual Create de Canva a principios de este año y haberlo puesto a disposición únicamente del primer millón de usuarios que descubrieron un «huevo de Pascua», el proveedor de software australiano ha lanzado oficialmente Canva Code 2.0 para todos los usuarios, incluidos los de la versión gratuita, incorporando a la suite automatización con IA y capacidades similares a la programación intuitiva.

En resumen, el objetivo de Canva Code 2.0 es reducir las barreras al diseño al brindarles a los usuarios —quienes tal vez carezcan de la visión creativa o de las habilidades para experimentar con software más complejo— acceso a diseños más personalizados.

En la conferencia Create, celebrada en abril de 2026, la empresa criticó a las herramientas de IA existentes por priorizar la IA por encima del diseño, lo que hacía que incluso los ajustes más pequeños requirieran que los usuarios enviaran otra solicitud, lo cual generaba un resultado completamente nuevo que no siempre reflejaba el de la generación anterior.

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Canva Code 2.0 se encarga del trabajo pesado para que las personas puedan dedicarse a lo divertido: el diseño

Canva Code 2.0 se está posicionando como una nueva capa adicional entre el usuario y el diseño, funcionando como un colega capaz de crear diseños complejos a partir de instrucciones en lenguaje natural, de forma similar a como lo haría otro integrante de un equipo.

El resultado es que los usuarios pueden editar directamente los componentes individuales del diseño, en lugar de tener que empezar desde cero. Esto les permite ver rápidamente cómo afectan al resultado final cambios como modificar colores, reubicar elementos o ajustar tipografías.

"Con la reducción de la barrera para generar código, el valor ahora se ha trasladado al control visual: lo que creas debe ser distintivo y reflejar tu marca o visión", explicó Danny Wu, director de Productos de IA de Canva, en declaraciones para TechRadar Pro.

Según Canva, la herramienta no se limita a crear folletos o gráficos para redes sociales. Abarca prácticamente todo el ecosistema de la plataforma, incluyendo la creación de sitios web y páginas de destino, espacios educativos y de aprendizaje, además de juegos y cuestionarios.

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La compañía también reconoce que muchos proyectos ya existen en otras plataformas e incluso han sido creados previamente con inteligencia artificial. Por ello, Canva Code 2.0 permite importar código HTML sin procesar, así como gráficos generados por IA, directamente a Canva. La herramienta detecta automáticamente los elementos y las capas gracias a una función específica de inteligencia para objetos por capas, convirtiendo el contenido en un proyecto completamente editable para que los usuarios puedan seguir trabajando sobre él.

Desde que Canva Code fue presentado por primera vez, la empresa asegura que la herramienta ha contribuido a la creación de más de seis millones de sitios web con código, lo que demuestra que el llamado vibe coding va mucho más allá del desarrollo de software tradicional. Al integrar Canva Code directamente en la interfaz principal, en lugar de ofrecerlo como una herramienta independiente, la compañía afirma que el número de usuarios activos de la función ya aumentó un 25%.

Canva también ha realizado mejoras importantes en el funcionamiento interno de la plataforma, entre ellas una reducción del 75 % en el tiempo promedio que tarda en generar código.

"Estamos combinando los mejores modelos de IA con el intuitivo editor de Canva para ayudar a cualquier persona a convertir sus ideas en realidad sin fricciones, dentro del mismo flujo de trabajo y sin necesidad de conocimientos técnicos ni de aprender nuevas herramientas", añadió Wu.

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