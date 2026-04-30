AWS y OpenAI confirman su alianza en la nube, un día después de que el creador de ChatGPT pusiera fin a su acuerdo de exclusividad con Microsoft

Microsoft perdió ayer su exclusividad como socio de nube; hoy, AWS recibe una importante actualización de OpenAI

GPT-5.5 y otros modelos, incluido Codex, estarán disponibles para los clientes de Amazon Bedrock

Disponible por ahora en versión preliminar limitada, esto es solo el "comienzo de una colaboración más profunda"

Un día después de que OpenAI revelara que Microsoft ya no sería su socio exclusivo en la nube (aunque seguiría siendo un socio prioritario), el creador de ChatGPT ha anunciado un nuevo acuerdo con Amazon Web Services (AWS).

Como parte del acuerdo, GPT y otros modelos relacionados estarán disponibles en AWS a través de Amazon Bedrock por primera vez, y el agente Codex también podrá integrarse en entornos de AWS.

Esta expansión se produce semanas después de que Amazon anunciara una «alianza estratégica de varios años» con OpenAI, en virtud de la cual invertiría 50 000 millones de dólares en la empresa.

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OpenAI y AWS refuerzan su colaboración

En virtud de ese acuerdo, OpenAI consumiría 2 GW de capacidad de Trainium a través de la infraestructura de AWS, y ambas empresas desarrollarían conjuntamente modelos personalizados para impulsar las aplicaciones de Amazon dirigidas a los clientes. Este acuerdo de ocho años constituía una prórroga de un acuerdo anterior, con un valor total de 138 000 millones de dólares.

Esta última novedad incorpora los modelos de OpenAI directamente a Bedrock, junto con alternativas de Anthropic, Meta, Mistral, Cohere, Amazon y «otros proveedores líderes». Incluye el «mejor modelo de vanguardia» de OpenAI, el GPT-5.5.

Al incorporar los modelos de OpenAI directamente a Bedrock, los clientes siguen teniendo acceso a las funciones empresariales de AWS, como los controles de acceso de IAM, las redes privadas, el cifrado, las medidas de seguridad y el registro de AWS CloudTrail.

Amazon se muestra especialmente satisfecha de integrar Codex, destacando sus cuatro millones de usuarios semanales y su disponibilidad con la CLI de Codex, la aplicación de escritorio de Codex y la extensión de Visual Studio Code.

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Codex en Bedrock, así como la disponibilidad de los modelos de OpenAI y los Amazon Bedrock Managed Agents impulsados por OpenAI, están disponibles por ahora en versión preliminar limitada.

AWS describió las últimas noticias como solo el «comienzo de una colaboración más profunda» y, ahora que la exclusividad de Microsoft ya no es un obstáculo, podría ser el inicio de muchas más para OpenAI también.

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