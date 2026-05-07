Adobe abre el diálogo: "Micrófono Abierto" llega a LATAM

Adobe presentó oficialmente Micrófono Abierto, su primer podcast en América Latina dedicado a hablar sin filtros sobre liderazgo, inteligencia artificial y transformación digital. La iniciativa busca poner sobre la mesa aquello que rara vez se discute en público dentro de las empresas: los errores, los riesgos y las tensiones que acompañan cualquier proceso de cambio tecnológico.

En un contexto donde las organizaciones enfrentan presión por acelerar su digitalización y responder a consumidores cada vez más exigentes, Adobe apuesta por un formato que prioriza la vulnerabilidad y el aprendizaje colectivo. El podcast, producido junto a Naranja Media —firma reconocida por su expertise en contenidos sonoros de negocios e innovación—, será conducido por Gustavo Brunser, Director de Desarrollo de Negocios para América Latina en Adobe.

Cada episodio arranca con una confesión anónima sobre desafíos tecnológicos o de liderazgo, para luego abrir conversaciones prácticas y honestas sobre temas como cultura digital, gobernanza tecnológica, liderazgo bajo incertidumbre y transformación organizacional. “La transformación digital no comienza con la tecnología, sino con las personas. Muchas veces la barrera para innovar no es el software, sino el miedo a no tener todas las respuestas”, señaló Brunser.

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La primera temporada, que se extenderá de mayo a agosto, contará con la participación de líderes de empresas como OXXO, Grupo Fórmula y Grupo Multimedios. El episodio inaugural, titulado “Migrar no es transformar”, aborda uno de los errores más comunes en digitalización: asumir que mover infraestructura o adoptar nuevas herramientas equivale automáticamente a una transformación profunda.

Disponible en Spotify, YouTube y Apple Podcasts, Micrófono Abierto busca convertirse en un punto de encuentro para CIOs, directores de transformación y tomadores de decisión en mercados clave como México, Colombia y Chile. Con datos que revelan que el 77% de los CEOs teme por la supervivencia de sus empresas si no logran dominar la tecnología, Adobe propone un espacio donde la honestidad y la acción sean motores de evolución.

Con este lanzamiento, la compañía reafirma su compromiso de impulsar conversaciones que ayuden a las organizaciones a navegar la transformación digital desde una perspectiva más humana y cercana, poniendo en el centro no solo la innovación tecnológica, sino también las historias y aprendizajes de quienes lideran el cambio.

Migrar no es transformar y eso le cuesta caro a la organización - YouTube Watch On