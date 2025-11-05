Zuum SENS Pro llega a México con cámara de 108 MP, batería de 6000 mAh y pantalla de 120 Hz

¿En busca de un nuevo smartphone, poderoso, pero cuentas con un presupuesto limitado? No te preocupes, tenemos la opción perfecta.

Se trata del nuevo SENS Pro de Zuum, un dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento de alta velocidad, capaz de soportar media hora sumergido a metro y medio de profundidad y funciones fotográficas avanzadas gracias a su cámara trasera de 108 MP. Con conectividad 4G, un potente sistema de triple cámara y una pantalla inmersiva HD+, el SENS Pro está listo para destacar en el competitivo mercado de la gama media.

El SENS Pro responde a la creciente demanda de usuarios que buscan tecnología de punta sin sacrificar el diseño y la funcionalidad. Equipado con un procesador MediaTek Helio G81, este smartphone está diseñado para gestionar con fluidez desde las tareas diarias hasta el gaming y el streaming de contenido. Su pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz ofrece una experiencia visual suave y vibrante, ideal para el consumo de medios.

"Con el SENS Pro, queremos democratizar el acceso a la tecnología 4G", comentó Sergio Rendón, del equipo de calidad de Zuum. " Hemos integrado características premium, como una cámara de alta resolución y una pantalla fluida, en un equipo que combina potencia y un diseño elegante. Es el smartphone perfecto para quienes buscan capturar cada momento y mantenerse conectados a la máxima velocidad".

"En MediaTek estamos encantados de que Zuum haya elegido nuestro chipset Helio G81 para el SENS Pro. Este procesador asegura que los usuarios en México puedan acceder a la velocidad del 4G y a un rendimiento fluido, estableciendo un nuevo estándar de lo que es posible en la gama media", comentó Hugo Simg Atilano Director de MediaTek en México.

(Image credit: Zuum)

Características destacadas del SENS Pro

Fotografía de alto nivel : El sistema de triple cámara trasera está liderado por un sensor principal de 108 MP con apertura f/1.8, y un sensor adicional para una mayor profundidad. La cámara frontal es de 13 MP, ideal para selfies detalladas.

: El sistema de triple cámara trasera está liderado por un sensor principal de 108 MP con apertura f/1.8, y un sensor adicional para una mayor profundidad. La cámara frontal es de 13 MP, ideal para selfies detalladas. Rendimiento y conectividad: Impulsado por el chipset MediaTek Helio G81, el SENS Pro ofrece conectividad 4G para una navegación y descarga ultrarrápidas. Cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Impulsado por el chipset MediaTek Helio G81, el SENS Pro ofrece conectividad 4G para una navegación y descarga ultrarrápidas. Cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. eSIM y SIM física: El usuario puede usar dos números telefónicos a la vez (como el personal y el del trabajo), cambiar de operador al instante con la nueva tecnología eSIM, sin necesidad de una SIM física, e incluso puede contratar servicios internacionales de manera remota sin necesidad de cambiar de chip.

El usuario puede usar dos números telefónicos a la vez (como el personal y el del trabajo), cambiar de operador al instante con la nueva tecnología eSIM, sin necesidad de una SIM física, e incluso puede contratar servicios internacionales de manera remota sin necesidad de cambiar de chip. Batería para todo el día: Su batería de 6000 mAh garantiza una autonomía prolongada, permitiendo a los usuarios disfrutar del dispositivo durante toda su jornada sin preocupaciones.

Su batería de 6000 mAh garantiza una autonomía prolongada, permitiendo a los usuarios disfrutar del dispositivo durante toda su jornada sin preocupaciones. Experiencia multimedia inmersiva: La pantalla IPS de 6.88 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120Hz asegura una visualización nítida y fluida en videos, juegos y redes sociales.

La pantalla IPS de 6.88 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120Hz asegura una visualización nítida y fluida en videos, juegos y redes sociales. Sistema operativo y seguridad: Opera con Android 15 y cuenta con sensor de huella dactilar y desbloqueo facial para un acceso rápido y seguro.

Opera con Android 15 y cuenta con sensor de huella dactilar y desbloqueo facial para un acceso rápido y seguro. Certificación IP68: Es un equipo todo terreno, resistente al agua y polvo.

Disponibilidad y precio

El SENS Pro ya está disponible para su compra a crédito o de contado en todas las Tiendas Coppel del país y en Coppel por $3,499.00.