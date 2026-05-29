"No hay nada en su categoría que se le acerque": al Xiaomi 17T Pro se le conoce como "el maestro del teleobjetivo", pero ¿qué tal funciona en realidad su zoom de 5x?

Xiaomi no se anda con rodeos a la hora de hablar de las capacidades de la cámara de su nueva serie 17T.

"Nada en su clase se le acerca", reza el último anuncio del Xiaomi 17T y el Xiaomi 17T Pro, a los que el gigante tecnológico chino describe nada menos que como «El maestro del teleobjetivo». Son palabras mayores para un par de dispositivos posicionados justo por debajo del Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, pero en lo que respecta a los smartphones de gama media-alta, es posible que Xiaomi tenga razón.

En realidad, solo el Honor 600 Pro y el OnePlus 15 pueden rivalizar con el Xiaomi 17T Pro y su hermano más económico en cuanto a hardware de zoom en el segmento de precio medio-alto —los cuatro teléfonos cuentan con sensores teleobjetivo de 50 MP—, pero ninguno ofrece el rango de zoom óptico de 5x del que presumen los nuevos dispositivos de Xiaomi (a modo de referencia, el Xiaomi 15T Pro ya utiliza un teleobjetivo de 50 MP y 5x, pero el Xiaomi 15T solo alcanza un zoom óptico de 2x).

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La segunda razón del entusiasmo de Xiaomi es su colaboración en curso con Leica. En la serie 17T se obtiene el mismo procesamiento de imagen de Leica que en la serie insignia Xiaomi 17, y la ciencia del color característica de la marca alemana —que resulta especialmente adecuada para la fotografía callejera y de retratos, como verás a continuación— se puede aplicar a todos los objetivos y distancias focales.

Entonces, ¿es el Xiaomi 17T Pro realmente «El maestro del teleobjetivo»? Llevé el nuevo teléfono a Viena para responder a esa pregunta, pero aquí va un adelanto: como usuario orgulloso y declarado del iPhone Air, nunca había echado tanto de menos tener un teleobjetivo.

Salir a la calle

Xiaomi 17T Pro en Deep Blue (Image credit: Future)

Al probar el teleobjetivo del Xiaomi 17T Pro, utilicé el teléfono tal y como venía de fábrica; no modifiqué ningún ajuste avanzado ni activé la opción de resolución de 50 MP. También me limité al preajuste «Leica Authentic», en lugar del estilo «Leica Vibrant», más llamativo, que tiende a dar un aspecto demasiado artificial para mi gusto.

Las fotos que se muestran a continuación fueron tomadas con la distancia focal fija del teléfono, equivalente a 115 mm (5x), y son mis favoritas sin editar de entre las aproximadamente 500 instantáneas que tomé durante mi estancia en Viena:

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Imágen 1 de 13 Teseo derrota al centauro en el Museo de Historia del Arte (Crédito de la imagen: Future) A hallway in the Kunsthistorisches Museum (Crédito de la imagen: Future) The Schönbrunn Palace gardens (Crédito de la imagen: Future) A flower in the Schönbrunn Palace gardens (Crédito de la imagen: Future) The front of the Schönbrunn Palace (Crédito de la imagen: Future) The Schönbrunn Palace gardens (Crédito de la imagen: Future) A man waits at a crosswalk in Vienna (Crédito de la imagen: Future) A hallway in the Kunsthistorisches Museum (Crédito de la imagen: Future) The front of the Neue Burg museum (Crédito de la imagen: Future) A stickered lamppost in Vienna (Crédito de la imagen: Future) A man drawing in the Kunsthistorisches Museum (Crédito de la imagen: Future) A man photographs a model in Vienna (Crédito de la imagen: Future) A four-storey advertisement in Vienna (Crédito de la imagen: Future)

Ahora bien, esas fotos se tomaron con el modo Auto-HDR, por lo que lo que veas puede variar según la pantalla de tu dispositivo. Pero esperamos que puedas hacerte una idea de lo bien que el Xiaomi 17T Pro se adapta a los retos de la luz y el color en situaciones difíciles.

En todos los ejemplos, los detalles son nítidos y los colores son vibrantes; sin duda, hay un toque de Leica en este último elemento en cada foto, pero los colores no se ven totalmente irreales, como podría haber sido el caso si se hubieran capturado utilizando el perfil alternativo Leica Vibrant.

Como puedes ver en las fotos del hombre en el cruce peatonal y la farola frente al Palacio de Schönbrunn, el 17T Pro también es particularmente hábil para mantener los detalles en casos donde no hay un sujeto específico en el que enfocarse (es decir, hay una gran profundidad de campo).

Eso no quiere decir que los detalles sean perfectos en todos los casos. Si amplían la foto del museo Neue Burg, por ejemplo, notarán un extraño efecto de suavizado que hace que el edificio parezca envuelto en una red protectora; entre los árboles a la izquierda de la foto del jardín (donde la mujer está sentada en el banco), hay un resplandor antinatural, casi angelical, que obviamente no estaba presente en la realidad; y en la foto del pasillo del museo, el texto del letrero está un poco distorsionado, lo cual es un indicio revelador de una intervención fallida de la IA.

Parece que el software de Xiaomi está tratando de interpretar el texto de esta señal (Image credit: Future)

Este truco de posprocesamiento se ha convertido en una característica de los teléfonos Xiaomi, Honor y Oppo en los últimos años y, aunque sin duda difiere del enfoque adoptado por, digamos, Apple, la mayoría de las veces da como resultado una mejora del detalle bastante decente (y, lo que es más importante, sutil). Sin embargo, si te pones a buscar errores, seguro que los encuentras.

Para los retratos, cambié de Leica Portrait a Master Portrait, ya que el primero tiende a sobreexponer las imágenes. Aquí hay algunos ejemplos de las capacidades de retrato 5x del Xiaomi 17T Pro:

Imágen 1 de 3 Un artista callejero en Viena (Crédito de la imagen: Future) A man standing in front of the Schönbrunn Palace (Crédito de la imagen: Future) A street photographer in Vienna (Crédito de la imagen: Future)

Como viene siendo habitual desde hace ya unos años, la detección de bordes de Xiaomi es sumamente precisa: si amplías la imagen del mentón del artista callejero o los pelos sueltos de la barba del segundo sujeto, por ejemplo, verás que la detección de bordes funciona a la perfección.

El bokeh también es excelente en general; me gusta especialmente la transición fluida de los detalles al desenfoque en la foto del hombre con la cámara.

Como era de esperarse, el zoom de 10x del Xiaomi 17T Pro no es tan bueno como el de 5x, pero aún así puedes obtener algunas fotos decentes en este rango recortado por el sensor:

Imágen 1 de 4 Teseo derrota al centauro en el Museo de Historia del Arte (Crédito de la imagen: Future) The front of the Schönbrunn Palace (Crédito de la imagen: Future) The roof of the Kunsthistorisches Museum (Crédito de la imagen: Future) A flower in the Schönbrunn Palace gardens (Crédito de la imagen: Future)

Los colores se reproducen igual de bien que con el zoom óptico fijo de 5x, y aunque los detalles son sin duda más difuminados a 10x, el suavizado artificial de Xiaomi no se nota demasiado a menos que se amplíe la imagen (véanse, por ejemplo, los turistas en la foto del Palacio de Schönbrunn).

¿El maestro del teleobjetivo?

En resumen, el Xiaomi 17T Pro es un dispositivo con una cámara capaz y versátil, y como señalamos en nuestra reseña del Xiaomi 17T Pro, «lo que más destaca [del teléfono] es el teleobjetivo. El alcance del objetivo de 5x lo distingue de la competencia y ofrece una compresión muy atractiva cuando se usa para primeros planos».

Por 799 £ (o 649 £ si optas por el Xiaomi 17T, más barato pero con el mismo equipamiento), no se me ocurre ningún teléfono con mejores capacidades de zoom (ninguno de los dos está disponible en EE. UU. ni en Australia), y como usuario habitual del iPhone Air y el iPhone 17, el Xiaomi 17T Pro me ha dejado con ganas de que el rumoreado iPhone Air 2 y el iPhone 18 incluyan un teleobjetivo dedicado.

¿Se merece el Xiaomi 17T Pro su título de «El maestro del teleobjetivo»? Teniendo en cuenta el hardware que ofrecen los competidores de precio similar, es difícil rebatir esa afirmación. Obtendrás más funciones de nivel profesional y un mejor rendimiento en los modos gran angular y ultra gran angular con los mejores teléfonos con cámara del mercado, pero pagarás más por el privilegio de tener esos teléfonos. Como teléfono con cámara que prioriza el teleobjetivo, el 17T Pro ofrece una excelente relación calidad-precio.

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