vivo Y29 la combinación perfecta ente estética premium y resistencia a prueba de todo

¿Estás en busca de un nuevo smartphone? De ser así, te tenemos noticias, pues vivo presentó el renovado vivo Y29 en México.

Este dispositivo combina durabilidad de grado militar, batería de larga duración y entretenimiento inmersivo en un diseño elegante y ultradelgado. Además, está diseñado para usuarios que exigen confiabilidad para mantenerse al ritmo de su estilo de vida dinámico.

Fabricado para resistir los desafíos más exigentes, vivo Y29 cuenta con Shield Glass de SCHOTT y tecnología Rock-Solid Body, ofreciendo una resistencia a impactos líder en la industria. Su certificación SGS 5 estrellas en resistencia a caídas garantiza protección de grado militar, siendo capaz de soportar el paso de un SUV y seguir funcionando.

Con certificación IP64 contra agua y polvo, vivo Y29 protege el dispositivo de salpicaduras y lluvia, permitiendo su uso con total confianza incluso con las manos mojadas. Además, su marco de acero inoxidable reforzado y materiales resistentes a rayas prolongan la vida útil del dispositivo.

En el corazón de vivo Y29 se encuentra una potente batería BlueVolt de 6,500mAh que sigue el ritmo de tus días más intensos. Mejorada por el sistema exclusivo BlueTech de vivo Smartphone, ofrece una eficiencia energética excepcional, brindando horas prolongadas de conectividad, consumo multimedia y gaming sin necesidad de cargas frecuentes. Y cuando llega el momento de recargar, la tecnología FlashCharge de 44W garantiza una recuperación rápida de energía, pasando del 1% al 50% en tan sólo 41 minutos.

Ya sea para juegos, streaming o videollamadas, vivo Y29 ofrece una experiencia de entretenimiento sin igual. Su pantalla de 120Hz garantiza imágenes ultra fluidas, mientras que sus altavoces estéreo con amplificación del 400% proporcionan un sonido potente y claro, mejorando cada interacción.

Para los amantes de la fotografía, la cámara principal de 50MP con IA captura imágenes en alta definición con funciones avanzadas como Live Photo, Dual-View Video y AI Photo Enhance. Además, la herramienta AI Erase permite eliminar fácilmente elementos no deseados en las fotos con un solo toque.

vivo Y29 no solo ofrece un rendimiento de primera línea, sino que también ofrece un elegante diseño. Con un cuerpo ultra delgado de 8.09 mm en su versión Negro Espresso, y de 9.19 mm en la Blanco Nube, proporciona un agarre cómodo, ideal para un uso prolongado. Su cubierta posterior cuádruple tiene una curvatura de 40° por primera vez en la serie Y, misma que asegura un agarre seguro y ergonómico.

El marco metálico realza su diseño, mientras que el patrón de doble capa de diamante en el módulo de la cámara, inspirado en relojes de lujo, genera efectos de luz y sombra llamativos, otorgando al dispositivo una apariencia refinada y exclusiva.

vivo Y29 está equipado con características diseñadas para los usuarios modernos, incluyendo desbloqueo facial para una autenticación rápida y AI SuperLink para mejorar la estabilidad de la señal. Además, su función de control remoto por infrarrojos permite operar electrodomésticos directamente desde el smartphone.

Características principales:

Grosor: 8.09 mm Negro Espresso y 8.19 mm Blanco Nube

Pantalla y audio: FHD+ 6.72 pulgadas, LCD, 2408 X 1080 pixeles, 120Hz tasa de actualización, Speaker Dual Estéreo con aumento de volumen de 400%

Procesador: Qualcomm Snapdragon® 685

RAM y Almacenamiento: 8GB + 8GB de RAM & 256GB de ROM

Sistema Operativo: Funtouch OS 15

Cámara frontal: Cámara de retratos HD 8 MP

Cámara trasera: 50 MP Ultra HD + 2 MP Cámara Bokeh con Dynamic light

Batería: 6,500mAh con 44W FastCharge

Otro: Certificación IP64, colores Negro Espresso y Blanco Nube, AI Erase

vivo Y29 es una declaración de innovación, confiabilidad y diseño centrado en el usuario al combinar una gran durabilidad, una batería confiable y una experiencia audiovisual envolvente. Ya disponible a un precio de $6,999 MXN en bundle con audífonos vivo BUDS.