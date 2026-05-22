¡Vaya! Parece que Trump Mobile está filtrando información de sus clientes, y el número de pedidos podría ser mucho menor de lo que se había estimado anteriormente

Según se informa, el sitio web de Trump Mobile es vulnerable a un sencillo exploit que revela datos de los clientes

Entre ellos se incluyen datos como direcciones postales y direcciones de correo electrónico

El exploit también reveló que, al parecer, solo hay alrededor de 30 000 pedidos anticipados del teléfono T1

Parece que casi todos los días surge una nueva polémica en torno a Trump Mobile y su teléfono T1, que aún no está disponible, y en la noticia de hoy nos enteramos de que, al parecer, se ha filtrado información de los clientes.

Según se informa, los YouTubers Voidzilla y penguinz0 (vía TechCrunch), quienes habían pedido el T1 Phone, fueron contactados por alguien que afirmó haber llevado a cabo un ataque de seguridad muy simple en el sitio web de Trump Mobile, lo que les dio acceso a la información de los clientes.

Esto incluye nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico y —según Voidzilla— «todo menos el número de tarjeta de crédito».

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La fuente proporcionó pruebas de que tenía acceso aparentemente a toda la base de datos, por lo que se trata de una gran cantidad de información filtrada, y ni ellos ni los YouTubers han logrado obtener una respuesta al respecto de parte de Trump Mobile al momento de escribir este artículo.

Aparentemente, la fuente no tiene la intención de utilizar los datos que encontró, pero, según se informa, los datos siguen en línea y son accesibles para cualquiera que descubra la vulnerabilidad.

Una perspectiva poco popular

(Image credit: Trump Mobile)

Curiosamente, estos datos también revelaron que, al parecer, solo se han realizado unas 30 000 órdenes de compra del teléfono T1, y solo por parte de unos 10 000 clientes distintos. No está claro si el plan de servicio de Trump Mobile cuenta como una orden de compra independiente del teléfono, pero, de ser así, eso explicaría en parte por qué hay tanta gente que ha realizado varias órdenes.

De todos modos, esa cifra de 30 000 está muy, muy lejos de las estimaciones anteriores de alrededor de 590 000, así que no está claro qué está pasando aquí. Pero si realmente solo ha habido alrededor de 30 000 pedidos, entonces el T1 Phone está lejos de ser un éxito, lo que podría explicar por qué sigue retrasándose, ya que tal vez ya no sea una prioridad para la empresa.

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Nada de esto es una buena noticia para Trump Mobile ni para sus clientes, quienes no solo siguen esperando un teléfono que tal vez nunca llegue, sino que ahora deben preocuparse de que su información caiga en manos de delincuentes.

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