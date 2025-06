Una nueva función filtrada del Google Pixel parece tan útil que realmente podría convencerme de cambiar de smartphone

Google filtra una nueva función de VIPs para los teléfonos Pixel

Son un nivel especial de contactos a los que puedes seguir la pista y tomar notas sobre ellos

La función aún no está disponible y no tiene fecha de lanzamiento conocida

Parece que las filtraciones sobre el próximo smartphone de Google no pararán hasta su lanzamiento oficial.

Google parece dispuesto a ofrecer a los usuarios de teléfonos Google Pixel una importante actualización con una nueva opción VIP que facilitará la conexión con tus amigos y familiares más cercanos en persona y por teléfono

La actualización apareció inesperadamente durante el fin de semana para algunos propietarios de Google Pixel, e incluía referencias a un servicio llamado 'Pixel VIPs'.

Según los detalles compartidos por 9to5Google -la lista de Play Store que compartió para Pixel VIPs ya no está disponible en el momento de escribir este artículo-, los VIPs parecían ser un nivel especial por encima de tus contactos favoritos existentes.

Están marcados con un símbolo de corazón verde adicional y, si tocas el icono de su contacto o utilizas el widget VIP, accederás a una página con información detallada sobre ellos. Podrás ver cuándo fue la última vez que conectaste con ellos, dónde están, a qué distancia se encuentran, qué tiempo hace con ellos, cuál es su zona horaria y, por último, las notas que has hecho sobre ellos. En las capturas de pantalla de la aplicación vemos que un usuario ha dejado recordatorios sobre el nombre del perro de su amigo, que necesita una nueva esterilla de yoga y detalles importantes de su vida.

Parece que la aplicación también sugiere posibles actividades que podríais hacer juntos, con la opción de refinar esas opciones.

¿La mejor novedad del Google Pixel?

(Image credit: Shutterstock / Thrive Studios)

Sinceramente, todo esto parece muy útil y puede que sea una de las mejores novedades que he visto hasta ahora en 2025.

No soy el mayor fan del seguimiento de personas -aunque parece que esta función se puede activar y desactivar para contactos VIP específicos basándose en capturas de pantalla-, pero por lo demás parece una herramienta perfecta.

Soy terrible con los nombres, así que me acuerdo de que mi amigo tiene una mascota o un hermano, pero me cuesta recordar cómo se llaman, y he tomado notas mentales sobre posibles ideas de regalos basándome en algo que han dicho y que he olvidado una hora después.

Incluso las sugerencias de actividades de inteligencia artificial parecen útiles.

Es fácil caer en la rutina de hacer las mismas quedadas, así que agradecería que me sugirieras cosas diferentes que probar y que sean similares a las actividades que ya disfrutáis tú y el VIP. Sí, otras IA ya ofrecen un servicio similar, pero esta herramienta está integrada en tu página de contactos en lugar de ser una aplicación totalmente distinta.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Por desgracia, no está claro cuándo se lanzará esta función "VIP".

Aunque parece que se ha lanzado una actualización, Google también parece haber borrado la mención a la misma, lo que sugiere que la actualización fue un error.

Es más, aún no ha aparecido en la beta de Android 16, ni se habló de ella en Google I/O 2025, aunque eso no significa que esté a años vista.

Espero que llegue pronto a Android y que Samsung ofrezca una función como esta a los usuarios de teléfonos Galaxy, ya que de lo contrario podría añadir otro punto más a la creciente lista de razones por las que debería cambiar a un Google Pixel.