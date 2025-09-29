TECNO renueva su portafolio con la serie SPARK 40, smartphones con IA, AMOLED y carga inalámbrica

¡Es oficial! Tecno presenta la esperada serie SPARK 40, con un diseño delgado y rendimiento excepcional.

Esta nueva línea incluye cuatro dispositivos que llevan la Serie SPARK al siguiente nivel: SPARK 40 Pro+, SPARK 40 Pro, SPARK 40 y SPARK 40C, cada uno diseñado para satisfacer las cambiantes demandas de los usuarios en los mercados globales. Con un diseño Delgado, líder en su clase, pantallas AMOLED de gama alta, rendimiento y durabilidad superiores, la Serie SPARK 40 establece un nuevo estándar para smartphones de gama básica a media, todo a un precio inmejorable.

Líder en su Clase con Rendimiento para Todo el Día

La serie SPARK 40 ofrece un rendimiento firme y una batería de larga duración. El SPARK 40 Pro+ es el primer equipo en contar con un procesador MediaTek Helio G200 del mundo, con una plataforma 4G de 6 nm de vanguardia y con una puntuación AnTuTu de aproximadamente 470 000. El SPARK 40 Pro incorpora un procesador G100 Ultimate, que permite un rendimiento potente.

Los modelos SPARK 40 Pro+, SPARK 40 Pro y SPARK 40 cuentan con una batería de 5200 mAh, con carga Super Flash de 45W para cargas rápidas. El Pro+ lleva la innovación en carga a un nuevo nivel, con carga inalámbrica rápida de 30 W, una novedad en su segmento, además de compatibilidad con carga inalámbrica inversa de 5W para cargas rápidas y carga bypass para mantener una temperatura baja durante sesiones de juego.

La promesa de 5 años de TECNO garantiza tranquilidad. Los dispositivos ofrecen un rendimiento impecable y mantienen una vida útil de la batería superior al 80% después de 2000 ciclos completos de carga.

(Image credit: TECNO)

Diseño ultradelgado y colorido pensado para la Generación Z

Con tan solo 6,49 mm, el SPARK 40 Pro+ se convierte en el teléfono curvo con carga inalámbrica más delgado del mundo. El SPARK 40 Pro le sigue con 6,69 mm, ofreciendo una sensación de ligereza sin sacrificar la resistencia. Los sofisticados acabados mate, combinados con tonos vibrantes como el negro, el blanco y el popular titanio, crean una estética moderna y vibrante. Cada modelo se acompaña con una paleta de cuatro colores distintivos cuidadosamente seleccionados.

Todos los dispositivos de la serie SPARK 40 cuentan con resistencia al agua y al polvo clasificación IP64, los modelos SPARK 40 Pro+ y Pro, además, están reforzados con Corning® Gorilla Glass 7i, lo que garantiza su durabilidad ante el uso diario. A pesar de sus delgados marcos, la serie SPARK 40 promete una durabilidad total. Tanto el SPARK 40 Pro+ como el SPARK 40 Pro cumplen con los estándares de resistencia a caídas de hasta 1,5 metros, con un rendimiento táctil fiable incluso con los dedos mojados o aceitosos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: TECNO)

La mejor experiencia audiovisual inmersiva de su clase.

Los modelos SPARK 40 Pro y Pro+ elevan la experiencia visual inmersiva gracias a su pantalla AMOLED 1.5K de 6.78" con frecuencia de actualización de 144 Hz, un muestreo táctil instantáneo de 2160 Hz y un deslumbrante brillo máximo de 4500 nits, la combinación más potente de su clase, la cual permite a los usuarios disfrutar de imágenes inmersivas en cualquier entorno. La serie SPARK 40 cuenta con la certificación SGS Low Blue Light (solución de hardware), que reduce las emisiones dañinas de luz azul para una experiencia de visualización más cómoda.

El audio es igualmente envolvente, con altavoces estéreo duales y Dolby Atmos en los modelos SPARK 40 Pro y Pro+ para una experiencia multimedia superior.

Inteligencia impulsada por IA y conectividad inteligente

Con TECNO IA, la serie SPARK 40 mejora aún más la experiencia del usuario. Respaldado por plataformas como ChatGPT, DeepSeek y Gemini, pone al asistente inteligente Ella directamente en manos de los usuarios. Para un aprendizaje y una eficiencia en movimiento, con funciones como la conversión de documento a texto y Circle to Search que permiten a los usuarios extraer o explorar información al instante de lo que ven, haciendo que las experiencias premium con IA sean prácticas y accesibles. Ya sea eliminando distracciones de fotos, traduciendo o resumiendo llamadas telefónicas en tiempo real, los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad y mejorar la comunicación sin mover más que solo un dedo.

En regiones con poca o ninguna señal, la tecnología FreeLink™ de TECNO permite compartir voz y archivos sin conexión, vía Bluetooth con un alcance teórico de hasta 2 kilómetros, ofreciendo la mejor experiencia de usuario en un radio de 200 metros, incluso en entornos complejos. Optimizada con Super WiFi 2.0, GPS 2.0, NFC y un control remoto IR, la serie SPARK 40 ofrece una conectividad perfecta dondequiera que la vida te lleve.

En cuanto a la capacidad de la cámara, la serie también incluye una cámara principal ultranítida de 50 MP con tecnología de estabilización electrónica EIS (disponible en el Spark 40 Pro+) y algoritmos de dominio RAW, lo que permite un procesamiento de imágenes más nítido y natural. La serie SPARK 40 funciona con HiOS 15, el último sistema operativo Android de TECNO, que ofrece una experiencia de usuario renovada y con inteligencia artificial. Entre sus características principales se incluye al asistente de inteligencia artificial Ella y el sistema dual, que completan una experiencia de usuario optimizada y preparada para el futuro.

Con la Serie SPARK 40, TECNO desafía las expectativas de lo que los smartphones asequibles pueden ofrecer, combinando estilo y fuerza, inteligencia y resistencia, todo en un diseño elegante. Ya sea el primer smartphone de un usuario o su próxima actualización, la Serie SPARK 40 está diseñada para resistir y durar.