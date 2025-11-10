TECNO redefine la delgadez con la llegada del nuevo POVA Slim 5G con apenas 5.95 mm

¿Una nueva tendencia llega al mercado de smartphones con dispositivos super delgados? Eso parece, pues marcas como Samsung, Apple, Motorola y ahora TECNO presentaron sus nuevos equipos super delgados.

Se trata del TECNO POVA Slim 5G, la más reciente incorporación a su reconocida serie POVA. Con un perfil ultradelgado de solo 5.95 mm, el POVA Slim 5G destaca como el smartphone 5G con pantalla curva 3D más delgado del mundo. Su batería de 5160 mAh con carga rápida de 45W y 50 GB adicionales de almacenamiento en la nube ofrecen el equilibrio ideal entre diseño sofisticado, potencia duradera y estilo futurista, pensado para una nueva generación de usuarios que buscan rendimiento y elegancia en un solo dispositivo.

(Image credit: TECNO)

El diseño 3D curvo más delgado del mundo con potencia total

Con solo 5.95 mm de grosor y 156g de peso, el POVA Slim 5G alcanza un nivel de elegancia nunca antes visto en un teléfono de su categoría. Gracias a la tecnología de apilamiento espacial Honeycomb Space Stacking, se reduce el grosor de ocho componentes clave logrando una optimización del espacio del 12%, lo que permite integrar una batería de 5160 mAh con carga rápida de 45W en un cuerpo ultradelgado. La batería garantiza hasta 28 horas de uso continuo, ideal para acompañar las jornadas más activas.

El panel trasero de fibra de vidrio de grado aeroespacial de 0.36 mm reduce el grosor en 0.19 mm respecto a los modelos tradicionales, a la vez que ofrece 300% más resistencia y 200% más flexibilidad, consiguiendo un cuerpo más liviano, resistente y preparado para el uso diario.

Más que un teléfono delgado, el POVA Slim 5G eleva su estética minimalista y futurista con un diseño de luces ambientales interactivas en la parte trasera, conformado por dos "ojos" circulares que se iluminan durante notificaciones, llamadas o carga, expresando estados como "feliz", "no feliz" o "parpadeo", brindando una interacción cotidiana más humana y dinámica.

Diseñado para los amantes de la tecnología y quienes buscan destacar con autenticidad, el POVA Slim 5G combina estilo audaz y potencia en una forma ultradelgada: una perfecta fusión entre moda y funcionalidad para los visionarios del mañana.

Rendimiento avanzado para una experiencia fluida durante todo el día

(Image credit: TECNO)

POVA Slim 5G ofrece un rendimiento sólido gracias al chipset MediaTek Dimensity 6400. Ya sea para juegos, multitarea o creación de contenido, los usuarios disfrutarán de una conectividad más rápida y una respuesta más fluida, diseñada para mantenerse estable y confiable hasta por cinco años.

La disipación del calor es un problema común cuando se juega en un smartphone ultradelgado. POVA Slim 5G enfrenta este desafío con el avanzado sistema de enfriamiento de TECNO, que cuenta con una cámara de vapor ultradelgada de 0.3 mm y un grafito de alto rendimiento de 5880 mm² con una alta conductividad térmica de 1800W/(m·K). Este sistema garantiza una disipación de calor eficiente a través de un área total de 24,532 mm², incluso durante largas sesiones de juego, manteniendo el dispositivo estable, fresco y con buena respuesta.

La pantalla curva 3D crea un espacio visual cúbico y ultra nítido. La impresionante pantalla con resolución 1.5K ofrece un brillo máximo de 4500 nits y una tasa de refresco de 144Hz, ideal para disfrutar de juegos inmersivos, transmisión de video y desplazamiento ultrasuave con altavoces Dolby Atmos.

Siempre conectado, siempre empoderado

POVA Slim 5G combina su diseño ultradelgado con una fuerza de señal sin compromisos, asegurando conectividad perfecta en cualquier lugar. Ofrece una conexión 5G+ rápida y estable basada en el procesador MediaTek Dimensity 6400 5G+, con velocidades hasta un 200% más rápidas que el 5G estándar. Incluso en áreas sin cobertura celular, como senderos remotos, festivales o espacios subterráneos, el POVA Slim 5G mantiene la comunicación. Su función "FreeLink" permite mensajería directa entre dispositivos y llamadas de voz bidireccionales a través de Bluetooth.

Impulsado por TECNO AI, el dispositivo incluye un conjunto de herramientas inteligentes: resolución de problemas basada en IA a partir de fotos, búsqueda mediante círculos, resumen de documentos y traducción de llamadas. Desde estudiantes en movimiento hasta jóvenes profesionales o creadores de contenido, el POVA Slim 5G mejora la vida cotidiana en todos los aspectos.

Protegido por Corning Gorilla Glass 7i, con resistencia al agua y polvo IP64 y certificación de grado militar contra impactos, el POVA Slim 5G está diseñado para resistir tanto el uso diario como los desafíos inesperados, combinando elegancia y durabilidad real.

Como la última innovación de la serie POVA con diseño ultradelgado, el POVA Slim 5G ofrece estilo impactante, durabilidad, y una mejora significativa en batería y rendimiento, todo en un smartphone futurista. Se encuentra en dos colores llamativos, Blanco Delgado y Negro Fresco. Estará disponible con un precio de $3,999 pesos durante Buen Fin, desde el 10 al 24 de noviembre, contando con un 25% de descuento en exclusiva a través de Mercado Libre.