¿Te comprarías un rival del iPhone que funciona con ChatGPT? Según se informa, OpenAI está desarrollando un chip para smartphones, lo que deja entrever la posibilidad de un dispositivo móvil de OpenAI en toda regla

Según se informa, OpenAI está desarrollando un chipset para teléfonos inteligentes, lo que abre la posibilidad de que se lance un teléfono inteligente completo impulsado por OpenAI

Si el proyecto llega a buen puerto, probablemente no se lanzará antes de 2028

Este chipset (o teléfono) podría reducir la dependencia de las aplicaciones y, en su lugar, ofrecerte acceso a una IA autónoma

Los rumores de que OpenAI está trabajando en algún tipo de hardware para el consumidor no son nada nuevo, pero antes se pensaba que este hardware no sería un teléfono, sino quizá unas gafas inteligentes, una grabadora de voz digital, un dispositivo portátil en forma de broche o un altavoz inteligente. Ahora, sin embargo, parece que OpenAI podría estar trabajando en un dispositivo móvil después de todo —o, como mínimo, en un chipset para móviles—.

Según Ming-Chi Kuo —un analista con un buen historial—, OpenAI está trabajando con MediaTek y Qualcomm (y con Luxshare como socio de diseño conjunto y fabricación del sistema) para desarrollar chipsets para teléfonos inteligentes. Kuo supone que esto podría conducir al desarrollo de un teléfono inteligente completo diseñado por OpenAI.

Sin embargo, incluso si esto se concreta, es posible que no veamos este teléfono por un tiempo, ya que, según se informa, los chipsets de OpenAI no se producirán en masa hasta 2028.

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¿El fin de las apps?

Por muy descabellado que parezca este rumor, un teléfono impulsado por OpenAI podría cambiar por completo el panorama de los teléfonos inteligentes, sustituyendo la dependencia de las aplicaciones por una IA autónoma capaz de hacer cosas por ti.

En otras palabras, es probable que este teléfono no funcionara con Android, sino con un sistema operativo diseñado por la propia OpenAI que sitúe la IA en primer plano. Eso podría darle una ventaja sobre los mejores iPhones y los mejores teléfonos Android, en los que la IA es un complemento más que el elemento central.

Por otro lado, entrar en el mercado de los teléfonos inteligentes con un nuevo sistema operativo no parece fácil, especialmente cuando el mundo está tan acostumbrado a cómo funcionan los teléfonos actualmente. Por lo tanto, aún está por verse si un teléfono de OpenAI podría convertirse en un dispositivo de uso generalizado o terminar siendo algo de nicho.

También hay preguntas sobre el costo y las capacidades para las que aún no tenemos respuestas, ni siquiera especulativas, aunque Kuo sugiere que OpenAI podría incluir suscripciones a ChatGPT con el teléfono, si es que llega a materializarse.

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Entonces, ¿comprarías un teléfono que reemplaza en gran medida las aplicaciones con un agente de IA que puede realizar tareas en tu nombre? Cuéntanos en nuestra encuesta a continuación.

Personalmente, tengo sentimientos encontrados respecto a la IA, pero la idea de rediseñar por completo el concepto de un teléfono inteligente es sin duda intrigante, así que, como mínimo, me interesará ver cómo resulta todo esto —suponiendo que llegue a ver la luz.