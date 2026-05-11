Se han actualizado los términos y condiciones de Trump Mobile, lo que sugiere que es posible que el teléfono T1 nunca llegue a comercializarse, lo que no sorprende a casi nadie

Trump Mobile ha modificado los términos y condiciones del depósito de reserva del teléfono T1

Las nuevas condiciones sugieren que es posible que el teléfono nunca llegue a comercializarse

Es el último de una larga serie de contratiempos para un producto que cada vez se parece más a un vaporware

El teléfono Trump Mobile T1 es un regalo que nunca deja de sorprender... bueno, siempre y cuando no hayas pagado un depósito por uno. Para todos los demás, esta es una de las historias más divertidas y desconcertantes del mundo de la tecnología.

A fecha de mayo, el teléfono T1 —anunciado por primera vez en junio de 2025— aún no se ha enviado, y tampoco ha cumplido con su anterior fecha estimada de envío en marzo. Entonces, ¿cuándo lo recibirán realmente los usuarios? Bueno, tal vez nunca.

Aunque aproximadamente 590 000 posibles compradores han pagado un depósito de 100 dólares (alrededor de 75 libras esterlinas / 140 dólares australianos) para asegurarse el T1 de color dorado, hasta ahora nadie parece haber recibido el teléfono, y los cambios en los términos y condiciones del producto arrojan más dudas sobre si alguna vez se enviará.

Latest Videos From

Como señaló International Business Times UK, una actualización de los términos y condiciones del T1 del 6 de abril especifica que el pago de un depósito "no es una compra, no constituye la aceptación de un pedido, no crea un contrato de venta, no transfiere la propiedad ni el derecho de titularidad, no asigna ni reserva existencias específicas, y no garantiza que se fabrique un dispositivo o que esté disponible para su compra".

También incluye la reveladora adición de que este pago "solo ofrece una oportunidad condicional si Trump Mobile decide posteriormente, a su entera discreción, poner el dispositivo a la venta".

Esa salvedad sugiere que la empresa podría decidir no comercializar el T1 Phone en absoluto, y dado que también se han eliminado del sitio web de Trump Mobile todas las referencias a una posible fecha de lanzamiento, probablemente no veamos este teléfono en el corto plazo de todos modos.

Frustración creciente

(Image credit: Trump Mobile)

En este momento, los posibles compradores están comprensiblemente descontentos. De hecho, algunos lo están desde hace tiempo; por ejemplo, Joseph Cox, de 404 Media, describió el proceso de preventa como «la peor experiencia que he tenido al comprar un producto de electrónica de consumo».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero a medida que la espera se prolonga, cada vez más personas se sienten frustradas, lo cual es comprensible; penguinz0 publicó recientemente un extenso video en YouTube sobre sus frustraciones.

Si estás entre quienes han pagado un depósito, en teoría al menos puedes contactar a Trump Mobile para solicitar un reembolso —algo que deberías considerar seriamente hacer, especialmente porque los términos actualizados también establecen que «las especificaciones del dispositivo, las características, el software, los componentes de hardware, las capacidades de almacenamiento, los accesorios incluidos, los colores y las configuraciones están sujetos a cambios antes de la venta final», por lo que es posible que ni siquiera compres el teléfono por el que pagaste el depósito.

E incluso conseguir un reembolso podría no ser fácil: aunque los términos y condiciones dicen que puedes solicitarlo, hay informes no verificados de personas que han recibido correos electrónicos diciendo que el depósito no es reembolsable. ¿Quién podría haberlo previsto?