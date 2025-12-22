Una nueva filtración sobre el Samsung Galaxy Z Flip 8 podría haber revelado el chipset con el que funcionará

El Galaxy Z Flip 8 podría incorporar el Exynos 2600

El Exynos 2500 de Samsung equipa el Galaxy Z Flip 7

Es posible que el teléfono salga al mercado a mediados de 2026

Si echas un vistazo a nuestra lista de los mejores teléfonos plegables, verás que Samsung está bien representada, y una nueva filtración puede habernos dado una gran pista sobre qué esperar del próximo plegable de Samsung, que saldrá a mediados del próximo año.

Ese plegable es el Samsung Galaxy Z Flip 8 y, según el medio surcoreano The Bell (vía 9to5Google), el dispositivo apostará por el procesador Samsung Exynos 2600, que se ha hecho oficial recientemente.

Si finalmente es así, el plegable seguirá los pasos de su predecesor, el Samsung Galaxy Z Flip 7: ese teléfono utilizaba exclusivamente el chipset Exynos 2500, aunque todos los teléfonos Galaxy S25 de principios de año (y, de hecho, el Galaxy Z Fold 7) optaron por los chipsets Qualcomm Snapdragon.

Optar por Exynos sin duda supondrá un ahorro para Samsung: el Exynos 2600 es el primer chipset móvil fabricado con un proceso de 2 nanómetros, lo que se traduce en una mayor densidad de transistores, un mejor rendimiento y una mayor eficiencia. Las capacidades gráficas y de inteligencia artificial también se han mejorado en comparación con la generación anterior.

La cuestión de Exynos

Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Cada año nos preguntamos cuántos teléfonos incorporarán procesadores Exynos. Los chipsets Qualcomm Snapdragon que también utiliza Samsung son más caros para el fabricante, pero en general se consideran superiores en términos de rendimiento, aunque eso puede cambiar de un año a otro.

El año pasado corrieron rumores de que los problemas con la producción del Exynos 2500 fueron la razón por la que se pasó por alto en gran medida hasta que llegó el Galaxy Z Flip 7 en julio de 2025. El chipset también se incorporó al Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, que se lanzó al mismo tiempo y ofrecía a los usuarios un teléfono plegable a un precio más económico.

Al menos sobre el papel, el Exynos 2600 parece un chip impresionante, y se espera que desempeñe un papel más importante que el Exynos 2500. Por ejemplo, es probable que aparezca en el Galaxy S26+ al menos en algunas regiones.

Dado que también circulan rumores de que la serie Galaxy S26 podría lanzarse más tarde este año que los teléfonos Galaxy S25, es posible que tengamos que esperar un poco más para saber qué ha decidido Samsung, pero, por supuesto, os lo comunicaremos tan pronto como sea oficial.

