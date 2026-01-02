Una nueva filtración sobre el Samsung Galaxy S26 apunta a una fecha de lanzamiento y trae buenas noticias sobre el precio

Prepárate para el reemplazo del Galaxy S25 en 2026

Es posible que se haya filtrado la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26.

También se ha informado de una congelación de precios a partir de 2025.

Se espera que tres modelos insignia lleguen a principios de año.

Las filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 están empezando a aparecer con bastante regularidad, y las últimas noticias no oficiales que tenemos sobre esta serie de teléfonos apuntan a una fecha de lanzamiento concreta, al tiempo que ofrecen cierta tranquilidad en cuanto al precio.

Según informaciones publicadas en la prensa surcoreana (a través del conocido informante @UniverseIce), podemos esperar que los teléfonos Galaxy S26 salgan al mercado el miércoles 25 de febrero, con un evento de lanzamiento que se celebrará en San Francisco.

Al parecer, los teléfonos saldrán a la venta a principios de marzo. Esto coincide con los rumores anteriores que apuntaban a una presentación en febrero y a su comercialización en marzo, lo que nos inclina a creer que así será.

Los teléfonos Samsung Galaxy S25 se lanzaron en enero de 2025, por supuesto, pero parece que ciertos problemas de producción, incluida la decisión de descartar el Galaxy S26 Edge, han supuesto un retraso en el calendario de Samsung para 2026.

El mismo precio

[Exclusive] Samsung’s bold decision… Galaxy S26 prices to stay unchangedSamsung Electronics has decided to keep the prices of its flagship smartphone lineup, the “Galaxy S26” series, unchanged when it launches in March this year.The industry had previously expected a price… pic.twitter.com/D5KrDkbGJdJanuary 1, 2026

Aunque es decepcionante tener que esperar uno o dos meses más para la serie Galaxy S26, hay noticias prometedoras en cuanto a los precios, según Maeil Business en Corea del Sur (esta vez a través de la conocida fuente del sector @jukan05).

La noticia principal es que los precios del Galaxy S26 se mantendrán sin cambios para seguir siendo competitivos. Informes anteriores sugerían subidas de precios debido a las presiones relacionadas con los aranceles, los costos de fabricación y las fluctuaciones monetarias.

Si los precios se congelan, los tres nuevos teléfonos costarán desde 799 dólares/799 libras esterlinas/1399 dólares australianos (estándar), 999 dólares/999 libras esterlinas/1699 dólares australianos (Plus) y 1299 dólares/1249 libras esterlinas/2149 dólares australianos (Ultra), lo que coincide con los precios iniciales de los teléfonos lanzados en 2025.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es más, el informe afirma que esta coherencia en los precios entre 2025 y 2026 podría extenderse también a los plegables de Samsung a finales de año, con los sucesores del Samsung Galaxy Z Fold 7 y del Samsung Galaxy Z Flip 7.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.