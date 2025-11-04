Un nuevo video del Samsung Galaxy "trifold" muestra sus grandes biseles y su pantalla de cubierta independiente

Un nuevo video nos permite ver más de cerca el Samsung Galaxy "trifold" desde todos los ángulos.

Se puede observar que tiene biseles grandes y una pantalla de cubierta independiente.

También tiene la misma disposición de la cámara que el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Como sabemos, Samsung sorprendió recientemente con la "presentación" oficial de su próximo smartphone "trifold", aunque no se podía observar completamente porque estaba dentro de una vitrina de vidrio.

Sin embargo, ahora una publicación surcoreana ha lanzado un video que ofrece una mirada más cercana —aunque todavía sin manipularlo directamente— al teléfono.

OMG Electronics y SubusuNews (vía NotebookCheck) publicaron un video en YouTube, que puedes ver abajo, mostrando —entre otras cosas— lo gruesos que parecen ser los biseles alrededor de la pantalla del Samsung Galaxy tri-fold.

Los biseles lucen mucho más anchos que los del Samsung Galaxy Z Fold 7 o de otros teléfonos de gama premium, lo cual resulta decepcionante, considerando que este será probablemente uno de los dispositivos más caros del mundo. Aun así, se trata del primer intento de Samsung con un teléfono de tres pliegues, por lo que es probable que las versiones futuras presenten diseños más refinados.

El video también revela que ambas secciones plegables de la pantalla se doblan hacia adentro, lo que significa que, cuando está completamente cerrado, la pantalla principal queda oculta y protegida. Esto es similar al enfoque de Samsung en la serie Galaxy Z Fold, pero difiere del Huawei Mate XT, otro modelo con triple pliegue, que se cierra de modo que un tercio de su pantalla queda expuesto y funciona como pantalla externa.

Esto implica que la pantalla del Mate XT está menos protegida, aunque no necesita una pantalla de cubierta separada, mientras que el Samsung Galaxy tri-fold sí incluye una pantalla externa adicional.

삼성 트라이폴드 실물 최초 공개! 애플은 한번도 못한 걸 삼성은 두번을 하네ㅋㅋ / 오목교 전자상가 - YouTube Watch On

Pantallas grandes y diseño delgado

En cualquier caso, otros detalles que se muestran aquí incluyen que la pantalla de la cubierta aparentemente mide 6.5 pulgadas, mientras que la pantalla plegable se dice que mide 10 pulgadas.

También se puede ver que, cuando está desplegado, el Samsung Galaxy tri-fold podría ser incluso más delgado que el Galaxy Z Fold 7 de 4.2 mm, pero cuando está plegado, parece ligeramente más grueso que los 8.9 mm de ese teléfono. Sin embargo, esto no es sorprendente, ya que el Galaxy tri-fold tiene tres secciones en lugar de solo dos.

Por último, la disposición de la cámara de triple lente del Samsung Galaxy tri-fold parece más o menos idéntica a la del Galaxy Z Fold 7, por lo que es posible que las lentes y los sensores incluidos también sean los mismos. En ese caso, el próximo teléfono tendría una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP, con zoom óptico de 3x. También se puede ver que tiene una cámara perforada tanto en la pantalla plegable como en la cubierta.

Sin embargo, aún desconocemos la mayoría de las especificaciones del Samsung Galaxy tri-fold, así como su precio e incluso su nombre, aunque una filtración sugiere que podría llamarse Samsung Galaxy TriFold.

No obstante, es probable que todo esto se revele pronto, ya que, tras haber sido ampliamente mostrado (y haber pasado por la certificación Bluetooth), es probable que su lanzamiento completo sea inminente.

