Se rumorea que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide se parecerá más al Flip que al Fold en un aspecto clave

Es posible que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide cuente con una cámara principal de 50 MP

Esto lo convertiría, casi con toda seguridad, en un dispositivo menos adecuado para la fotografía que el Z Fold 8 estándar, que probablemente contará con una cámara de 200 MP

Sin embargo, al menos podría tener una capacidad de batería decente

Si esperabas que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide pudiera acercarse al Samsung Galaxy Z Fold 8 estándar en cuanto a fotografía, tenemos malas noticias, ya que la última filtración sugiere que será significativamente peor.

Ya esperábamos que este teléfono tuviera solo dos cámaras traseras, en lugar de las tres que probablemente tendremos en el Z Fold 8, y ahora nos enteramos de que la cámara principal (gran angular) también podría ser peor en este modelo.

Según GalaxyClub (vía GSMArena), el Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide tendrá solo una cámara principal de 50 MP, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 7 —y probablemente el Z Fold 8— tiene una de 200 MP.

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Según se informa, el Galaxy Z Fold 8 Wide contará al menos con una cámara ultra gran angular de 50 MP, lo que probablemente estaría a la altura de la del Galaxy Z Fold 8 y supondría una mejora respecto a la de 12 MP que utiliza el Samsung Galaxy Z Fold 7. Pero si esta afirmación es cierta, es probable que sus capacidades de zoom no sean gran cosa, ya que no contará ni con una cámara teleobjetivo dedicada ni con un sensor principal lo suficientemente grande como para ofrecer un zoom por recorte decente.

En definitiva, este teléfono parece más cercano al Galaxy Z Flip 8 en cuanto a hardware de cámara, del que se rumorea que también tendrá un sensor principal de 50 MP, aunque acompañado de una cámara ultra gran angular más débil de 12 MP.

Una revelación decepcionante

El Z Fold 8 Wide podría tener cámaras similares a las del Samsung Galaxy Z Flip 7 (Image credit: Philip Berne / Future)

Como es de esperarse, los posibles compradores no están contentos con este rumor; en uno de los comentarios del artículo de GSMArena mencionado anteriormente se lee «lo quito de mi lista de deseos», y en otro se describe el próximo teléfono como «otro dispositivo de Samsung extremadamente caro con cámaras de gama media obsoletas».

Aun así, hay algunas buenas noticias, ya que el informe de hoy también se hace eco de afirmaciones anteriores de que el Galaxy Z Fold 8 Wide tendrá una batería de 4.800 mAh, y el Galaxy Z Fold 8 estándar tendrá una de 5.000 mAh, ambas superiores a la batería de 4.400 mAh del Galaxy Z Fold 7.

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Probablemente sabremos qué tan precisa es toda esta información en julio, ya que es entonces cuando es probable que se lancen estos teléfonos.

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