Samsung sube el precio de la gama Galaxy S26 con respecto al S25, pero no reconoce que la crisis de la memoria RAM es la culpable, aunque es casi seguro que lo sea

Samsung ha anunciado que sus últimos teléfonos insignia, la serie Galaxy S26, tendrán un aumento de precio con respecto a sus predecesores S25, y aunque Samsung no culpará directamente a la crisis de la memoria RAM, no creo que me arriesgue al especular que, al menos en parte, es la causa.

Los teléfonos se anunciaron en el evento de lanzamiento del Galaxy S26 de Samsung, y si quieres el nuevo Galaxy S26 tendrás que pagar desde 899,99 dólares/879 libras esterlinas, mientras que un S26 Plus cuesta desde 1099,99 dólares/1099 libras esterlinas, y un S26 Ultra te costará desde 1299,99 dólares/1279 libras esterlinas (el precio en Australia está por confirmar).

A modo de comparación, el S25 del año pasado costaba 859,99 dólares/859 libras esterlinas/1399 dólares australianos, el S25 Plus costaba 999,99 dólares/999 libras esterlinas/1699 dólares australianos y el S25 Ultra costaba 1299,99 dólares/1249 libras esterlinas/2149 dólares australianos.

Los modelos de este año son entre 40 $/20 £ y 100 $/100 £ más caros que los equivalentes del año pasado (aunque el Ultra ha mantenido el mismo precio en EE. UU.), pero hay otra subida oculta: la eliminación de los modelos de 128 GB este año significa que el S26 más barato es, de hecho, 200 $/180 £ más caro que el S25 más barato.

Cuando pregunté directamente si la crisis de la RAM era la responsable del aumento de los precios, los representantes de Samsung respondieron con un rotundo «sin comentarios», pero teniendo en cuenta el aumento de los precios de los componentes debido a la demanda impulsada por la IA, además de la promesa de una NPU (el procesador neuronal que se encarga de las tareas de IA) un 39% más potente en la gama S26, no puedo evitar suponer que la crisis de la RAM ha influido.

La primera de muchas

(Image credit: Future)

Sin embargo, aunque Samsung no habla de «crisis de RAM», Nothing sí lo hace, y su director ejecutivo, Carl Pei, advirtió a principios de este año en LinkedIn sobre el aumento de los costos en una publicación titulada sin rodeos «Por qué tu próximo teléfono inteligente costará más». Añadió que los teléfonos de Nothing para 2026 costarían más, aunque no especificó cuánto más.

El lado positivo (aunque no es especialmente brillante) es que, al menos, la predicción de Pei de un aumento del 30 % no se ha cumplido en este caso. El mayor aumento porcentual de Samsung es del 10 %, es decir, 100 dólares más en el precio del S26 Plus en comparación con el S25 Plus.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque Samsung celebró su primer evento Unpacked de 2026 un poco más tarde de lo habitual, sigue siendo la primera gran marca en presentar sus nuevos teléfonos insignia este año, y sus precios confirman lo que sospechábamos que iba a ocurrir: nuestra tecnología será más cara este año.

Porque, aunque Samsung sea la primera marca de teléfonos inteligentes en subir los precios, no será la última. Nada nos ha hecho sospechar que todos los demás (Oppo, OnePlus, Apple, Google y el resto) seguirán esta tendencia.

Y no se limitará a los teléfonos. Dispositivos como la Steam Machine de Valve se han visto envueltos en la crisis de la RAM, con retrasos y subidas de precios prácticamente garantizados.

Así que mi consejo es que se lo piense dos veces antes de actualizar habitualmente su tecnología antigua. Considere la posibilidad de esperar a una buena oferta (incluso hasta el Viernes Negro en noviembre), o tal vez espere un poco más y espere que 2027 traiga mejores noticias en cuanto a precios.

No creo que el tren de la IA vaya a frenar pronto. En lo que respecta al precio de la RAM, espero que sí, pero el creciente interés por la IA en los teléfonos inteligentes y en todo el sector tecnológico sugiere que esta moda ha llegado para quedarse, y que, nos guste o no, traerá consigo un aumento de los costos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.