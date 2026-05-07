Samsung por fin lanza One UI 8.5 para el Galaxy S25, el S24 y otros modelos: aquí está la lista completa de dispositivos compatibles

Samsung comenzó a lanzar la versión definitiva de One UI 8.5 el 6 de mayo

La empresa está empezando por Corea del Sur, pero se espera que otros países la reciban pronto

En un primer momento, One UI 8.5 llegará a los modelos de gama alta de los últimos dos años

Ha sido una larga espera, pero Samsung por fin saca One UI 8.5 de la fase beta y lo está lanzando para algunos teléfonos y tabletas. En realidad, ya estaba disponible en la serie Samsung Galaxy S26 desde su lanzamiento, pero todos los dispositivos anteriores aún lo estaban esperando —hasta ahora.

Según un anuncio en la sala de prensa de Samsung, el lanzamiento oficial comenzó el 6 de mayo en Corea del Sur, pero «le seguirán otras regiones», así que probablemente aún no tengas la actualización, pero es probable que la tengas pronto si tienes un teléfono compatible.

Inicialmente, One UI 8.5 llegará a la serie Samsung Galaxy S25, el Galaxy S25 FE, la serie Galaxy S24, el Galaxy S24 FE, el Galaxy Z Fold 7, el Galaxy Z Flip 7, el Galaxy Z Fold 6, el Galaxy Z Flip 6, la serie Galaxy Tab S11 y la serie Galaxy Tab S10. En otras palabras, la mayoría de los teléfonos y tabletas de gama alta de la empresa de los últimos dos años.

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Pero eso es solo el comienzo: ya sabemos que One UI 8.5 también llegará a otros dispositivos, ya que la versión beta está disponible en la serie Samsung Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5, el Galaxy Z Flip 5, el Galaxy S23 FE y el Galaxy A36. Probablemente solo tendrás que esperar un poco más para obtener la versión final en esos teléfonos.

El Samsung Galaxy S25 es el primero en recibir la actualización (Image credit: Philip Berne / Future)

Compatibilidad con AirDrop y otras mejoras

Sin embargo, One UI 8.5 bien valdrá la pena la espera, ya que traerá numerosas funciones y mejoras, entre ellas la compatibilidad con AirDrop a través de Quick Share, actualizaciones adicionales a Quick Share (incluida la capacidad de identificar a las personas en las fotos y sugerir enviárselas a los sujetos) y mejoras en Photo Assist.

One UI 8.5 también ofrece la posibilidad de utilizar Audio Broadcast para enviar tu voz a un altavoz conectado mientras hablas por el teléfono, la capacidad de ver archivos en otros dispositivos Galaxy dentro de la aplicación Mis archivos y mejoras en el modo de ahorro de energía para aumentar la duración de la batería de tu teléfono.

Esas son las características principales, pero también hay cambios menores, como ajustes en la aplicación Weather y mejoras de seguridad, así que hay mucho aquí, aunque no todas las características estarán necesariamente disponibles en todos los teléfonos.

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Aun así, si tienes alguno de los dispositivos que están en primera línea para One UI 8.5, vale la pena estar atento. Probablemente recibirás una alerta cuando esté disponible, pero para comprobarlo manualmente, ve a Ajustes > Actualización de software.

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