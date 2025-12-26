Samsung podría recuperar la compatibilidad con el S Pen para sus dispositivos plegables con el fin de contrarrestar el iPhone Fold

Es posible que el soporte para el S Pen vuelva a los futuros dispositivos plegables de Samsung.

Sin embargo, es poco probable que se añada al Galaxy Z Fold 8 principal.

Al parecer, esta medida tiene como objetivo contrarrestar el iPhone Fold.

Si ya leíste nuestra reseña del Samsung Galaxy Z Fold 7 seguramente ya sabes que el plegable de la compañía no es compatible con el lápiz óptico S Pen como lo eran sus predecesores, algo que Samsung podría recuperar para competir con la llegada del iPhone Fold.

Según el conocido informante Lanzuk (a través de Android Authority), Samsung está ahora ocupada probando la compatibilidad con el S Pen en las «variantes del Galaxy Z Fold 8», con el objetivo de competir más con los dispositivos de la "Compañía A" (que aparentemente es Apple).

Sin embargo, no parece que el Galaxy Z Fold 8 vaya a ser compatible con el S Pen. Una de las principales razones por las que el Galaxy Z Fold 7 no permite utilizar el S Pen es porque así la pantalla (y el dispositivo plegable en su conjunto) puede ser más delgado. Samsung querrá mantener ese perfil esbelto también en el Galaxy Z Fold 8.

En cambio, es posible que veamos la compatibilidad con el S Pen en otro dispositivo Galaxy Z Fold: según se informa, Samsung está desarrollando un dispositivo plegable más ancho con una relación de aspecto de 4:3 cuando se abre, para que coincida con las dimensiones que se rumorean del iPhone plegable.

Lo ancho es el nuevo delgado

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3 pic.twitter.com/9hWLKMIym1December 24, 2025

El veterano informante @UniverseIce ha dado su opinión publicando las dimensiones previstas para las pantallas del plegable ancho de Samsung y del iPhone Fold: 5.4 pulgadas y 7.6 pulgadas para el primero, y 5.35 pulgadas y 7.58 pulgadas para el segundo, al parecer.

En resumen, Samsung parece estar desarrollando un dispositivo plegable tipo libro que no es el Galaxy Z Fold 8 con el fin de competir directamente con la relación de aspecto 4:3 del iPhone plegable de Apple, con la posibilidad de que se incluya la compatibilidad con el S Pen como incentivo adicional.

También cabe señalar que estas últimas dimensiones del iPhone Fold no coinciden exactamente con las dimensiones filtradas la semana pasada, que se utilizaron para fabricar un prototipo impreso en 3D. Una de estas fuentes debe estar equivocada, o tal vez Apple haya cambiado de opinión sobre el ancho y el alto que debe tener el iPhone plegable.

Dado que van a hablar con los mismos socios fabricantes y proveedores, no es de extrañar que Apple y Samsung conozcan los planes de la otra, lo que podría reflejarse en dos dispositivos plegables en particular en 2026.

