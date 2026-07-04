Samsung Messages dejará de funcionar en julio: estas son las 5 cosas que debes hacer

Samsung Messages dejará de funcionar para los usuarios de EE. UU. en julio

Google Messages es la alternativa recomendada, pero hay otras opciones

Deberías cambiarte a una nueva app antes de la fecha de cierre para asegurarte de conservar tu historial de chat

Si eres usuario de Samsung Messages, probablemente ya sepas que la app dejará de funcionar pronto en EE. UU.; y si no lo sabes, debes estar al tanto, porque hay pasos que deberás seguir para conservar tus mensajes y poder seguir chateando.

Aunque Samsung no ha confirmado la fecha exacta del cierre, la empresa ha indicado que se desactivará en algún momento de julio, y todo apunta a que probablemente será el 6 de julio, ya que algunos usuarios informaron haber recibido notificaciones con esa fecha.

Así que no te queda mucho tiempo para poner en orden tus mensajes. Teniendo esto en cuenta, te detallamos las cinco cosas que debes hacer antes de que Samsung Messages deje de funcionar.

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1. Verifica si te ves afectado

Los usuarios del Samsung Galaxy S26 Plus en EE. UU. se encuentran entre los que están perdiendo el acceso (Image credit: Future/Rami Tabari)

Curiosamente, parece que, al menos por ahora, Samsung no va a desactivar su app de mensajería en todas partes. De hecho, inicialmente solo la desactivará en EE. UU.

Aun así, al parecer seguirá funcionando en dispositivos con Android 11 o versiones anteriores, así que si estás fuera de EE. UU. o usas una versión muy antigua de Android, no es necesario que hagas nada (aunque tal vez quieras hacerlo, como se detalla a continuación).

Pero es probable que Android 11 tenga numerosas vulnerabilidades de seguridad en estos días, así que si todavía usas esa versión del software de Google, vale la pena actualizar tu dispositivo o comprar uno nuevo de todos modos, si es posible.

2. Considera cambiarte aunque no te hayas visto afectado

Aunque Samsung ha declarado que, por el momento, no tiene planes de cerrar Samsung Messages fuera de EE. UU., es difícil imaginar que esto no sea algo que la empresa esté, al menos, considerando.

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Creemos que es probable que el cierre en EE. UU. sea solo el primer paso, y que otras regiones puedan seguirle más adelante; e incluso si no se cierra en otros lugares, esta medida sugiere que Samsung Messages no es una prioridad para la empresa, por lo que es posible que no se actualice con la misma frecuencia que otras aplicaciones alternativas.

Todo esto quiere decir que podría valer la pena cambiar de aplicación de mensajería de todos modos, aunque todavía no sea necesario hacerlo.