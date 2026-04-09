Samsung lanzó la versión beta de One UI 8.5 para más teléfonos, que incluye la función para compartir que tanto esperábamos

Samsung está lanzando la versión beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S23 y otros teléfonos

Entre ellos se encuentra el Galaxy A36, que es el primer modelo de la serie A en recibirla

La última versión beta también añade compatibilidad con AirDrop para determinados dispositivos

Hasta ahora, One UI 8.5 solo está disponible en su versión final para la serie Samsung Galaxy S26, pero hace un tiempo comenzó a implementarse una versión beta en otros teléfonos Samsung. Ahora, otros modelos están obteniendo acceso a ella.

Samsung ha anunciado que su versión beta de One UI 8.5 se está lanzando para la serie Galaxy S23, el Samsung Galaxy Z Fold 5, el Samsung Galaxy Z Flip 5, el Galaxy S23 FE y el Samsung Galaxy A36. Este último es especialmente notable, ya que es el primer teléfono de la serie A en tener acceso.

El acceso a la versión beta estará disponible en EE. UU., el Reino Unido, India y Corea del Sur, pero se trata de un lanzamiento por fases, lo que significa que, aunque tengas uno de esos teléfonos, es posible que aún no tengas acceso.

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Sin embargo, la espera valdrá la pena, ya que incluye numerosas funciones nuevas y mejoradas, como mejoras en Photo Assist y Quick Share, aunque no todas las actualizaciones estarán necesariamente disponibles para todos los teléfonos.

El Samsung Galaxy S23 ya tiene acceso a la versión beta (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Incorporación de la compatibilidad con AirDrop

E incluso si ya tenías un teléfono con acceso a la versión beta, esta actualización te trae novedades interesantes, ya que también incorpora compatibilidad con AirDrop a través de Quick Share, lo que te permite compartir archivos más fácilmente entre teléfonos Samsung y iPhones.

Esta función ya está disponible con la beta de One UI 8.5 en la serie Samsung Galaxy S25, la serie Galaxy S24, el Samsung Galaxy Z Fold 7, el Samsung Galaxy Z Flip 7, el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6.

Samsung ha dicho que otros dispositivos tendrán acceso a la beta a finales de este mes y, según el filtrador Tarun Vats, la versión estable de One UI 8.5 podría lanzarse para la serie Samsung Galaxy S25 el 30 de abril, así que esperemos que tampoco haya que esperar mucho para eso.

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Si quieres inscribirte en la beta, puedes registrarte a través de la aplicación Samsung Members, pero ten en cuenta que esta versión podría no ser del todo estable, por lo que tal vez sea mejor esperar a la versión final.