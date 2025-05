Samsung Galaxy S25 Edge: precio, diseño, cámaras y todo lo que necesitas conocer

El Samsung Galaxy S25 Edge es inusual en muchos sentidos: no sólo es una nueva incorporación a la línea Galaxy S y el regreso del nombre "Edge", que llevaba mucho tiempo inactivo, sino que además es un teléfono que Samsung mostró meses antes de que se anunciara por completo.

La primera vez que vimos oficialmente el Samsung Galaxy S25 Edge fue durante la presentación del Samsung Galaxy S25 en enero, pero no ha sido hasta ahora, en mayo, cuando Samsung ha desvelado las especificaciones y el precio reales del dispositivo.

Si quieres un resumen del Galaxy Unpacked de mayo, echa un vistazo a nuestro blog en directo sobre el Galaxy S25 Edge y lee nuestra experiencia práctica con el Samsung Galaxy S25 Edge para conocer nuestras primeras impresiones.

Por lo demás, sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber sobre el Samsung Galaxy S25 Edge, incluido cuánto cuesta, cuándo podrás comprarlo, cuáles son sus especificaciones y lo delgado que es en realidad.

Información clave

Sólo 5,8 mm de grosor

Tiene una cámara principal de 200MP y una ultra gran angular de 12MP

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy

Viene con 12GB de RAM

Una pantalla de 6,7 pulgadas a 120Hz

Sólo una batería de 3.900mAh

Empieza desde $28,999 MXN para el modelo de 256 GB y desde $31,499 MXN para el modelo de 512 GB

Sale a la venta el 30 de mayo y tiene preventa hasta el 29 de mayo

Samsung Galaxy S25 Edge: precio y fecha de lanzamiento

(Image credit: Philip Berne / Future)

Llega oficialmente el 30 de mayo

Desde $28,999 MXN para el modelo de 256 GB y desde $31,499 MXN para el modelo de 512 GB

Tras un anuncio en enero, el Samsung Galaxy S25 Edge se presentó por completo el 12 de mayo, y el teléfono saldrá a la venta el 30 de mayo.

En cuanto a su precio, el Galaxy S25 Edge cuesta a partir de $28,999 MXN para el modelo de 256 GB y desde $31,499 MXN para el modelo de 512 GB.

Samsung Galaxy S25 Edge: Especificaciones

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Edge specs Pantalla: 6.7-pulgadas AMOLED Resolución: TBC Frecuencia de actualización: 120Hz Chipset: Snapdragon 8 Elite Arreglo de cámaras: 200MP wide, 12MP ultra-wide Cámara frontal: 12MP RAM: 12GB Almacenamiento: 256GB / 512GB Batería: 3,900mAh

Samsung Galaxy S25 Edge: Diseño y pantalla

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future)

Sólo 5,8 mm de grosor y 163 g

Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas

Protegido con Gorilla Glass Ceramic 2

Hace tiempo que sabemos a grandes rasgos cómo es el Samsung Galaxy S25 Edge, ya que el teaser de Samsung de enero mostraba una estructura delgada, una pantalla plana, una cámara frontal perforada y una cámara de doble lente en la parte trasera.

Ahora conocemos el resto. Para empezar, el Samsung Galaxy S25 Edge tiene sólo 5,8 mm de grosor y pesa 163 gramos. En comparación, el Samsung Galaxy S25 Plus (que tiene el mismo tamaño de pantalla) tiene 7,3 mm de grosor y pesa 190 gramos.

El Samsung Galaxy S25 Edge también tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, y su pantalla está protegida por Gorilla Glass Ceramic 2, que está diseñado para ser delgado y duradero.

Tiene un marco de titanio y se puede elegir entre los tonos Titanium Icyblue, Titanium Silver y Titanium Jetblack.

En cuanto a la pantalla, es de 6,7 pulgadas, lo que -como ya se ha dicho- la hace del mismo tamaño que la del Samsung Galaxy S25 Plus.

Samsung Galaxy S25 Edge: Cámaras

(Image credit: Philip Berne / Future)

Cámara principal 200MP

12MP ultra-wide

Cámara frontal 12MP

Una de las posibles desventajas del Samsung Galaxy S25 Edge son sus cámaras, ya que sólo tiene dos en la parte trasera. Pero sus especificaciones no están comprometidas, con el sensor principal de 200MP. Además de hacer fotos con gran angular, tiene un zoom óptico de 2 aumentos.

También hay un ultra gran angular de 12MP, una cámara frontal de 12MP y soporte para grabar vídeo en calidad de hasta 8K.

Como en otros modelos recientes de Samsung Galaxy S, también encontrarás todo tipo de herramientas de IA para ayudarte a hacer y editar fotos. Entre ellas se incluyen Generative Edit, que te permite realizar cambios radicales en las imágenes, y Audio Eraser, que te permite eliminar el ruido de fondo no deseado de los vídeos.

El Galaxy S25 Edge también se beneficia del ProVisual Engine de Samsung, que puede ayudar a mejorar la calidad de imagen.

A pesar de todo, el Edge carece de una cámara de teleobjetivo dedicada, algo habitual en un teléfono de este precio.

Samsung Galaxy S25 Edge: rendimiento y software

(Image credit: Philip Berne / Future)

Chipset Snapdragon 8 Elite para Galaxy

12 GB de RAM

Una batería de 3.900 mAh con carga de 25 W

Como era de esperar, el Samsung Galaxy S25 Edge está equipado con un chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, al igual que el resto de la serie Samsung Galaxy S25. Pero eso no es malo, ya que se trata de un chipset de gama alta.

A él se unen 12 GB de RAM y la posibilidad de elegir entre 256 GB o 512 GB de almacenamiento.

El Samsung Galaxy S25 Edge también tiene una batería de 3.900 mAh, que es bastante pequeña para un teléfono de este tamaño, y es probable que sea uno de los compromisos realizados para conseguir que sea tan delgado. A modo de comparación, el Samsung Galaxy S25 tiene una batería ligeramente mayor, de 4.000 mAh, pero su pantalla es mucho más pequeña. El Samsung Galaxy S25 Plus, de tamaño equivalente, tiene una batería de 4.900 mAh.

A pesar de ello, Samsung afirma que el Galaxy S25 Edge durará todo el día, pero será interesante ver hasta qué punto se cumple esta afirmación cuando pongamos el teléfono a prueba en un análisis completo.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Dejando a un lado la capacidad, el Samsung Galaxy S25 Edge se carga a 25 W, lo que está a la altura del Samsung Galaxy S25 estándar pero no es tan rápido como los Samsung Galaxy S25 Ultra y S25 Plus, que cargan a 45 W. También dispone de carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 7,5 W.

En cuanto al software, el Samsung Galaxy S25 Edge ejecuta Android con la superposición de One UI de Samsung, que incluye funciones como Now Brief, que ofrece sesiones informativas personalizadas a lo largo del día. Por ejemplo, el informe de la mañana puede incluir información como el tiempo o lo bien que has dormido (si has realizado un seguimiento del sueño).

Por último, Samsung promete que el Galaxy S25 Edge tendrá siete años de actualizaciones de seguridad y del sistema operativo.

Samsung Galaxy S25 Edge: Veredicto anticipado

(Image credit: Philip Berne / Future)

Si nos guiamos únicamente por las especificaciones, el Samsung Galaxy S25 Edge parece intrigante. Lo que más nos preocupa es la duración de la batería, ya que, a pesar de las garantías de Samsung, es difícil creer que vaya a durar todo el día con una capacidad tan pequeña.

Incluso si lo hace, es poco probable que sea competitivo con otros teléfonos en este frente. Pero no es imposible que Samsung haya conseguido una autonomía realmente buena gracias a algún truco de software; lo sabremos cuando probemos el teléfono.

Más allá de eso, la falta de una cámara de teleobjetivo es una pequeña decepción, pero era de esperar, y al menos el sensor principal de 200 MP parece prometedor.

Por lo demás, el Galaxy S25 Edge suena tan bien como el resto de la serie S25, pero es mucho más delgado. Queda por ver si esa delgadez se traducirá en ventas.