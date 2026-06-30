Samsung da pistas sobre su próximo gran evento Unpacked con publicaciones en redes sociales que no revelan casi nada, pero...

Samsung lanza una enigmática campaña en redes sociales

Parece que se trata de la próxima generación de dispositivos plegables

Más específicamente, Samsung está tratando de darnos pistas sobre las formas

Samsung está cortando pizza, untando pintura y jugando con rompecabezas, todo ello con el objetivo de dar pistas sobre lo que vendrá en su próximo gran evento de productos Unpacked de este mes, del que todos esperamos que se trate de dispositivos plegables.

Después de borrar todo el contenido de sus cuentas en redes sociales, Samsung regresó con unos cuantos videos de estilo social, casi tipo ASMR, que se enfocan en el sonido y las imágenes, pero ofrecen poca información concreta.

La campaña en redes sociales comienza con una impresión de fotomatón que muestra cuatro imágenes de una mujer y su perro. La impresión incluye un borde superior considerable con la palabra "Snapply". Alguien lo recorta antes de que veamos las palabras: "Corta lo que importa".

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A continuación, aparece una pizza de pepperoni en la que alguien usa un cortador de pizza con ruedita para recortar una pequeña forma rectangular. Quitan la rebanada, apartan el resto de la pizza y aparecen las palabras "Una rebanada completamente nueva». Luego, aparece un pequeño rompecabezas de un perro. Alguien retira la fila superior de piezas y aparecen las palabras «Se siente perfecto". Sin embargo, la última imagen podría ser la más reveladora.

Comienza con unas gotas de pintura sobre una paleta blanca. Una espátula se desliza sobre ellas para mezclar los colores y revelar el número 8 con las palabras:

"Trazo audaz

Nueva forma"

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Una cosa que podemos deducir aquí es que todas estas publicaciones en redes sociales hablan de diseño, forma o relación de aspecto. Después de todo, la palabra "forma" y otros términos relacionados con ella aparecen por todas partes.

El «8» tiene sentido. Todavía usamos nuestros dispositivos Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, y los Galaxy Z Fold 8 y Z Flip 8 son, presumiblemente, los próximos teléfonos en la línea. También hay rumores de un nuevo dispositivo de pantalla ancha, lo cual encaja con la idea de la «nueva forma» que Samsung está adelantando aquí. Más allá de eso, sin embargo, no sabemos mucho.

Aquí la diferencia

Samsung nos informó por correo electrónico que la empresa está "empezando de cero".

"Después de siete generaciones de ampliar los límites de los dispositivos plegables, Samsung está adoptando un enfoque diferente para generar expectación este año", escribió la empresa.

Esta nueva campaña en redes sociales carece deliberadamente de detalles sobre el producto y fomenta las conjeturas. Las formas y los patrones recurrentes son intencionales.

Es evidente que todos estos videos no se tratan solo de la forma. Quizás estén tratando de revelarnos algunas de las nuevas características que vendrán con la próxima generación de dispositivos plegables Galaxy Z. Por ejemplo, hay otra pista, tal vez involuntaria: tanto el video del rompecabezas como el de la pintura son, según la letra pequeña, videos generados por IA con ediciones. ¿Fueron creados en los nuevos dispositivos? Solo el tiempo lo dirá.

Sigue nuestro consejo y mantente atento a todos los canales de redes sociales de Samsung para obtener más pistas y detalles.

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