Samsung acaba de fijar la fecha para su primer Galaxy Unpacked de 2026, y todo apunta a que se presentará el Galaxy S26 con un montón de Galaxy AI

Samsung ha fijado su próximo evento Galaxy Unpacked para el 25 de febrero de 2026.

Se espera que la línea Galaxy S26 se dé a conocer en el evento.

Galaxy AI volverá a ser uno de los principales focos de atención.

Tras meses de rumores y especulaciones, Samsung finalmente ha fijado la fecha para su primer evento Galaxy Unpacked de 2026, y todo apunta a la línea Galaxy S26.

Será el primer Galaxy Unpacked de 2026 y tendrá lugar el 25 de febrero a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST (5:00 a. m. AEDT del 26), retransmitido en directo desde San Francisco, California. Samsung adelanta que el evento dará a conocer «sus últimas innovaciones Galaxy», lo que casi con toda seguridad apunta a la línea Galaxy S26.

Se espera que Samsung lidere el mercado con el Galaxy S26 Ultra, un dispositivo de gama alta, junto con el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 estándar. Este evento Unpacked de principios de año se centra tradicionalmente en el smartphone insignia de Samsung, el Galaxy S no plegable, aunque la empresa ha dado alguna que otra sorpresa, como el primer adelanto oficial del Galaxy Ring en 2024.

Si esperas el próximo Galaxy Z Fold, Z Flip o, especialmente, un nuevo Z TriFold, no te hagas ilusiones. Probablemente no veremos nuevos plegables hasta el verano de 2026, y Samsung acaba de empezar a comercializar el Z TriFold en Estados Unidos el mes pasado, en enero.

Llega temprano

Aun así, si buscas un nuevo teléfono inteligente tipo candybar, la línea Galaxy S26 se perfila como un trío de dispositivos impresionante, aunque más iterativo. Como en años anteriores, Samsung ya permite a los fans reservar por adelantado cualquier novedad que anuncie el 25 de febrero, y hacerlo es totalmente gratuito.

Puedes reservar el «próximo Galaxy» en el sitio web de Samsung para participar en el sorteo de una tarjeta regalo de Samsung por valor de 5000 dólares, además de asegurarte un crédito exclusivo de 30 dólares para los dispositivos que se presenten. Es un incentivo menor que en años anteriores, pero se puede acumular con un crédito por intercambio de hasta 900 dólares, dependiendo del dispositivo y de la valoración de Samsung.

Curiosamente, Samsung también ofrece un crédito de 150 dólares sin necesidad de canjear ningún dispositivo, aparentemente además de la bonificación de 30 dólares, si se realiza el pedido directamente a la empresa, lo que sin duda hace más atractivo el trato.

Teniendo en cuenta que la reserva previa no cuesta nada y no requiere tarjeta de crédito, sin duda merece la pena hacerlo, incluso si solo tienes un interés moderado por el Galaxy S26. Samsung también ha adelantado que Best Buy y AT&T ofrecerán ofertas de reserva previa similares, aunque aún no se han dado a conocer los detalles.

Junto con la invitación, Samsung publicó un breve video promocional de Galaxy Unpacked, y parece que la marca se siente afortunada. La imagen de la invitación muestra el logotipo de Galaxy AI de Samsung emergiendo de un cubo transparente que parece haberse abierto de golpe, proyectando tonos prismáticos de azul, rosa y morado que podrían insinuar nuevas combinaciones de colores para la línea S26.

Más allá de la marca «Galaxy Unpacked», la fecha, la hora y la URL de la transmisión en vivo, la imagen no revela mucho. El video teaser añade un poco más de estilo, mostrando el brillante cubo Galaxy AI rodando por la pantalla antes de abrirse, con las cuatro estrellas del logotipo de Galaxy AI ocupando un lugar central, lo que refuerza que Galaxy AI desempeñará un papel importante en los próximos teléfonos insignia de Samsung.

En cuanto al hardware, se espera que la gama Galaxy S26 ofrezca otro aumento de rendimiento gracias a un nuevo procesador, probablemente un Qualcomm Snapdragon para Galaxy, al tiempo que se mantiene bastante fiel al lenguaje de diseño de los actuales Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra. Sin embargo, una característica que destaca es un nuevo modo de privacidad para el Galaxy S26 Ultra, que permitiría a los usuarios activar y desactivar la privacidad de la pantalla al instante. Es un pequeño detalle, pero que podría resultar especialmente útil a la hora de ver información confidencial en público.

En cualquier caso, solo faltan unas semanas para el evento Galaxy Unpacked de Samsung, que se celebrará el 25 de febrero de 2026, y TechRadar estará allí para analizar todo lo que se presente, perdón, se desvele, a medida que suceda. Cuéntanos en los comentarios si tienes pensado comprar el Galaxy S26 o qué te parece la invitación.

