¡Por fin! Aquí te contamos exactamente cuándo llegará One UI 8 a tu teléfono o tableta Galaxy más antigua

El Galaxy S24 es uno de los teléfonos que pronto recibirá One UI 8.

Samsung ha compartido más detalles sobre el lanzamiento de One UI 8.

Una gran cantidad de teléfonos y tabletas recibirán la actualización este año.

También tenemos una idea bastante clara de las fechas exactas para cada modelo.

La actualización One UI 8 de Samsung (basada en Android 16) ya está funcionando en el Galaxy Z Fold 7, el Galaxy Z Flip 7 y, más recientemente, en los Galaxy S25 lanzados a inicios de este año. Ahora tenemos pistas importantes sobre cuándo llegarán también a modelos más antiguos.

Decimos "pistas" porque no hay fechas específicas para ninguna región excepto Brasil (puedes ver esas fechas abajo). Sin embargo, según un comunicado oficial de Samsung (vía Android Authority), los siguientes teléfonos recibirán One UI 8 “este año”:

Serie Samsung Galaxy S24 (incluido el Galaxy S24 FE)

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Eso cubre los flagships de gama alta de 2024, pero habrá más equipos que recibirán la actualización antes de que termine 2025. Samsung también menciona:

Serie Galaxy S23 (incluido el Galaxy S23 FE)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Y la lista no se detiene ahí, ya que también incluye:

Serie Galaxy S22

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21 FE

Estos modelos, que datan desde 2021, también estarán recibiendo One UI 8 antes de que termine este año.

Samsung también habló de tablets:

Serie Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Serie Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Serie Galaxy Tab S8

Todas estas están programadas para recibir One UI 8 en algún momento de 2025.

Además, Samsung confirmó que una gran cantidad de teléfonos de gama media y económica también entran en la actualización, incluyendo modelos que se remontan al Galaxy A53 5G y el Galaxy A33 5G lanzados en 2022. Todos estos equipos recibirán la nueva versión de software este mismo año

Fechas para tu calendario

One UI 8 incluye mejoras en la multitarea para dispositivos plegables (Image credit: Samsung)

Samsung Brasil ha sido un poco más específico sobre cuándo podremos ver el lanzamiento de One UI 8 en estos teléfonos. Queda por ver si estas fechas coincidirán con la disponibilidad internacional, pero no deberían diferir mucho.

En resumen, los teléfonos Samsung de 2024 recibirán la actualización a partir del 25 de septiembre, los de 2023 a partir del 2 de octubre, y así sucesivamente. Habrá aproximadamente una semana entre cada tanda de lanzamientos de software, y los dispositivos más nuevos serán los primeros en recibirla.

Swipe to scroll horizontally Release date Galaxy models Septiembre 25 Galaxy S24 phones, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy A56 5G and A36 5G Octubre 2 Galaxy S23 phones, Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G, and Galaxy Tab S10 tablets Octubre 6 Galaxy S22 phones, Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G, and Galaxy Tab S9 tablets Octubre 16 Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G, A06, and Galaxy Tab S8 tablets Octubre 23 Galaxy A33 5G

El comunicado de prensa se centra principalmente en el conjunto de nuevas funciones que podrás disfrutar en One UI 8. El software añade mayor seguridad para tus datos, un mejor acceso a las herramientas de IA y mejoras en las funciones Now Brief y Now Bar.

En cuanto al hardware, ya hemos visto muchos dispositivos Samsung presentados en 2025, pero es posible que aún no hayamos terminado. Los rumores sugieren que habrá un evento de lanzamiento final el 29 de septiembre, en el que podríamos ver algunos dispositivos de RA/RV y el Samsung tri-fold.