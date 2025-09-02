Parece que una de las mejoras que esperábamos para la batería del Samsung Galaxy S26 Edge no se va a producir

Ya estamos pensando en un sucesor para el Galaxy S25 Edge.

Se han filtrado más detalles sobre la batería del Galaxy S26 Edge.

El teléfono podría seguir utilizando tecnología de iones de litio.

Se prevé una mayor capacidad de 4200 mAh.

Con la llegada del nuevo Samsung Galaxy S25 Edge finalmente podemos hablar sobre lo que podría ofrecer el Galaxy S26 Edge, pero parece que una de las nuevas características que se rumoreaba, podría tardar más de lo esperado y llegaría en un modelo posterior.

Los documentos de certificación relacionados con el teléfono que ha visto SamMobile confirman que el dispositivo de 2026 seguirá utilizando la tecnología tradicional de baterías de iones de litio que ha alimentado los smartphones durante las últimas décadas.

A principios de este año se había hablado de que Samsung daría el salto a la tecnología superior de baterías de silicio-carbono con la serie Galaxy S26, que ofrece mayor capacidad (y más tiempo entre cargas) en baterías del mismo tamaño.

Ahora parece que eso no va a suceder, al menos en el caso del Samsung Galaxy S26 Edge, donde la capacidad adicional habría sido muy bienvenida. Como dijimos en nuestra reseña del Galaxy S25 Edge, la duración de la batería del dispositivo «no es muy buena».

Hacia adelante y hacia arriba

We may not see a Plus model next year (Image credit: Philip Berne / Future)

Sin embargo, la misma certificación normativa apunta a una mejora diferente en la batería: al parecer, el Galaxy S26 Edge vendrá con una batería de 4200 mAh de capacidad, en comparación con los 3900 mAh del modelo actual, tal y como se había rumoreado anteriormente.

Eso debería significar algo más de tiempo entre cargas y, con suerte, Samsung podrá incorporar algunas optimizaciones adicionales de hardware y software que hagan que la duración de la batería no sea algo de lo que preocuparse en el Galaxy S26 Edge.

También ha habido rumores de que el Galaxy S26 Edge podría sustituir efectivamente al modelo Samsung Galaxy S25 Plus, por lo que no habría modelo Plus en 2026, y tres modelos insignia en lugar de cuatro para la serie Galaxy S26.

La serie Samsung Galaxy S26 debería lanzarse en enero de 2026, si Samsung se ciñe a su calendario habitual. Antes de eso, sin embargo, esperamos ver un nuevo teléfono Galaxy S25 FE y algunas tabletas Galaxy Tab S11 que se anunciarán el próximo jueves.