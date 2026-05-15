La versión beta de One UI 9 comienza a llegar a los usuarios del Samsung Galaxy S26: estas son las 5 mejoras más importantes en el Panel rápido, Notas y mucho más

Samsung está lanzando la primera versión beta de One UI 9

Esta es la versión de Android 17 de la empresa

En un primer momento, estará disponible para la serie Galaxy S26 e incluye mejoras en Samsung Notes, Contactos, el Panel rápido, la seguridad y la accesibilidad

Samsung acaba de comenzar a lanzar One UI 8.5 a gran escala, pero ya hay una versión beta de One UI 9, que podrás descargar si tienes un Samsung Galaxy S26, un Samsung Galaxy S26 Plus o un Samsung Galaxy S26 Ultra.

Esta versión beta se basa en la próxima actualización del sistema operativo Android 17 de Google, y la primera versión beta incluye mejoras para cinco aplicaciones y funciones, entre ellas Samsung Notes, que ahora cuenta con una mayor variedad de estilos de trazos de lápiz, además de cintas decorativas.

La aplicación Contactos también se actualiza y ahora ofrece acceso directo a Creative Studio, para que puedas crear tarjetas de perfil personalizadas sin tener que cambiar de aplicación.

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El Panel rápido ahora también es más personalizable, ya que ahora puedes ajustar de forma independiente los paneles de brillo, sonido y reproductor multimedia, con más opciones de tamaño para elegir.

Mejoras en materia de seguridad y accesibilidad

(Image credit: Samsung)

One UI 9 también incluye mejoras de seguridad: si se detecta una aplicación de alto riesgo, se te avisará al respecto y se bloqueará su instalación o apertura.

Por último, One UI 9 también incluye algunas mejoras de accesibilidad, como una velocidad ajustable de la tecla del ratón que permite un control más fluido del cursor, una nueva función llamada Text Spotlight, que puede mostrar el texto seleccionado más grande o con mayor claridad en una ventana flotante, y un paquete combinado de TalkBack, que reúne varias funciones de accesibilidad que antes ofrecían por separado Samsung y Google.

Si quieres probar la versión beta, puedes unirte al programa beta a través de la aplicación Samsung Members. Sin embargo, es posible que la versión beta aún no esté disponible para ti, ya que Samsung solo ha dicho que su lanzamiento comienza esta semana en países como EE. UU., Reino Unido, Alemania, India, Corea del Sur y Polonia. Así que mantente atento si tienes un teléfono de la serie Galaxy S26.

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Y para echar un vistazo a las últimas funciones de Android 17, consulta nuestro resumen de las mejores funciones de Android 17 anunciadas en el evento Android Show de Google.

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