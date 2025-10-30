La serie Samsung Galaxy S26 contará con nuevas cámaras, un chipset personalizado y una IA mejorada

Un ejecutivo de Samsung adelantó algunos detalles de la serie Galaxy S26 durante una conferencia sobre resultados financieros.

Mencionaron que estos teléfonos tendrán un chipset personalizado, nuevos sensores de cámara y IA de última generación.

Afirmaron que, en conjunto, estos elementos revolucionarán la experiencia del usuario.

Samsung ya está hablando de la serie Galaxy S26, ya que, aunque es probable que estos teléfonos no salgan al mercado antes de enero, y es posible que no se lancen hasta marzo, Daniel Araujo, vicepresidente de la División de Experiencia Móvil de Samsung, ha adelantado algunas de las características que podemos esperar.

En la presentación de resultados del tercer trimestre de 2025 de Samsung (vía Android Authority), Araujo afirmó que la serie Samsung Galaxy S26 «revolucionará la experiencia del usuario con una IA de última generación centrada en el usuario, un AP personalizado de segunda generación y un rendimiento más potente, incluyendo nuevos sensores de cámara».

Hay mucho que analizar aquí, pero cuando se habla de un AP personalizado, probablemente se refiera al chipset Exynos 2600 de Samsung o a una versión personalizada «para Galaxy» del Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lo más probable es que se refiera a ambos, ya que Samsung suele utilizar una combinación de chipsets Exynos y Snapdragon según el modelo y la región.

La cuestión de las cámaras

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La mención de nuevos sensores para las cámaras se explica por sí sola, pero un cambio en el sensor podría significar grandes mejoras, como un mayor número de megapíxeles, o podría ser un cambio mucho menor, dejando las cámaras similares a las de los modelos actuales.

En cualquier caso, esto sugiere al menos que el rumor que apuntaba a que las cámaras del Galaxy S26 básico no sufrirían ningún cambio podría ser erróneo, aunque es posible que Araujo se refiera aquí únicamente a los modelos Plus o Ultra.

Anteriormente habíamos oído que el Samsung Galaxy S26 básico podría tener un nuevo sensor principal, pero aún de 50 MP, o una nueva cámara ultra gran angular de 50 MP, por lo que ahora parece probable que una o ambas filtraciones sean correctas.

Por último, se habla de la IA de próxima generación, lo que no es una gran sorpresa, pero sugiere que la IA volverá a ser un elemento importante en estos teléfonos, aunque es más cuestionable que todo esto vaya a «revolucionar la experiencia del usuario».

Esperemos que la afirmación de Araujo no sea una exageración, porque si no lo es, la serie Samsung Galaxy S26 podría situarse entre los teléfonos más interesantes de 2026.

