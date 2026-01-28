La pantalla de privacidad del Samsung Galaxy S26 Ultra podría ser la mayor mejora en mucho tiempo. A continuación te explicamos cómo funciona

Samsung ha presentado una función de pantalla que protege la privacidad para los teléfonos Galaxy.

Esto te permitirá ocultar ciertos tipos de contenido a cualquiera que no esté viendo la pantalla de frente.

También se rumorea que la empresa va a actualizar la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra a 10 bits.

Aunque Samsung sigue siendo la mayor marca de Android del sector, se podría argumentar que su línea insignia Galaxy S ha sido un poco escasa en cuanto a nuevas funciones y actualizaciones significativas en los últimos años. Pero eso podría cambiar al menos en cierta medida con la serie Samsung Galaxy S26, ya que Samsung ha presentado una nueva función que, según afirma, llegará muy pronto a los teléfonos Galaxy.

Se trata, en esencia, de la función de pantalla de privacidad de la que se lleva hablando desde hace tiempo y, aunque Samsung no la ha llamado así —ni le ha dado ningún nombre específico— en el anuncio, la empresa ha detallado en cierta medida cómo funciona esta «nueva línea de frente para la privacidad».

Es una función que requiere que se mire la pantalla de frente para ver lo que hay en ella, lo que reduce lo que pueden ver los fisgones. Pero, en realidad, es más inteligente que eso, ya que se puede personalizar para ocultar solo ciertos elementos de la pantalla, como las notificaciones confidenciales.

Samsung no ha dicho exactamente cómo se puede personalizar, pero ha afirmado que se puede ajustar con precisión, por lo que es fácil imaginar que se podría activar solo para determinadas aplicaciones o ciertos tipos de notificaciones.

Puedes ver un ejemplo de cómo se verá, según se informa, en las imágenes compartidas por el filtrador @UniverseIce, con una notificación completamente oculta cuando se ve desde un ángulo. Esto debería hacer que la función sea mucho más potente que un simple protector de pantalla de privacidad, que bloquea toda la pantalla en todo momento cuando se ve desde un ángulo y también puede hacer que la pantalla se vea descolorida.

Exclusive！The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.Here is how it works.You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8January 28, 2026

Según ellos, funciona permitiendo que el teléfono controle la dirección en la que se emite la luz desde los píxeles OLED individuales, de modo que solo ilumina a las personas que se encuentran directamente frente a los elementos que se desean ocultar, aunque este detalle no ha sido confirmado por la propia Samsung.

Podría ser una exclusiva de Ultra

Por lo tanto, esta debería ser una mejora importante para cualquiera que valore su privacidad, pero aún no está muy claro en qué teléfonos estará disponible.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Samsung ha dicho que "llegará muy pronto al Galaxy" y las filtraciones anteriores sugerían que se trataba de una función del Samsung Galaxy S26 Ultra, por lo que estamos casi seguros de que estará disponible en ese teléfono, pero existe la posibilidad de que también lo esté en otros teléfonos de la línea Samsung Galaxy S26.

Probablemente, los teléfonos más antiguos no tendrán suerte: aunque se trata, al menos en parte, de una función de software, es probable que también haya requisitos específicos de hardware, sobre todo porque el anuncio de Samsung lo describe como «una fusión de hardware y software», por lo que es poco probable que se trate de una simple actualización de software, aunque no podemos descartarlo por completo.

En cualquier caso, para los teléfonos que la incorporen, podría ser una característica diferenciadora importante, que ayudaría a los dispositivos de Samsung a destacar frente a los teléfonos Android de la competencia e incluso frente a los iPhone.

Y esta no es la única mejora en la pantalla que podría incorporar el Samsung Galaxy S26 Ultra, ya que @UniverseIce también ha dicho que se espera una pantalla de 10 bits.

Esto supondría una mejora con respecto a la pantalla de 8 bits del Samsung Galaxy S25 Ultra y probablemente permitiría colores más ricos y precisos, así como un HDR mejorado. Por lo tanto, parece que las mejoras en la pantalla podrían ser el gran foco de atención este año.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.