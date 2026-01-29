Fotos filtradas sugieren que al Samsung Galaxy S26 le podría faltar una importante actualización rumoreada

Fotos filtradas de un cargador Samsung sugieren que la serie Galaxy S26 no admitirá de forma nativa la carga inalámbrica magnética

Aunque uno o más de ellos podrían al menos admitir una carga inalámbrica de 25 W, lo que sería una mejora.

También vimos renders filtrados de fundas diseñadas para la serie Galaxy S26.

Se ha puesto en duda la disponibilidad de la carga inalámbrica magnética nativa para la nueva serie Galaxy S26.

Esta característica, que se rumorea desde hace tiempo, es básicamente como el MagSafe de Apple : permite colocar cargadores y accesorios magnéticamente en la parte posterior del teléfono, pero las imágenes filtradas de un próximo cargador de Samsung que se cree que está destinado a la serie Galaxy S26 sugieren que no estará presente.

Según SamMobile , el paquete indica que se trata de un cargador inalámbrico magnético Qi2 de 25 W, pero en letra pequeña dice: "Para teléfonos Galaxy, asegúrate de usar este cargador con una funda compatible con Qi2 para que se pueda cargar". Esto sugiere que la serie Samsung Galaxy S26 no tendrá imanes integrados y, en su lugar, necesitará una funda con imanes para usar accesorios como este.

De ser así, no supone un cambio significativo respecto a la serie Samsung Galaxy S25 , aunque estos teléfonos alcanzan una carga inalámbrica máxima de 15 W, por lo que es probable que veamos al menos un aumento de potencia a 25 W con uno o más modelos Galaxy S26. Claro que, por ahora, lo tomaríamos con pinzas, pero no parece prometedor en cuanto a la carga magnética.

(Image credit: Samsung / SamMobile)

Cargadores y fundas

Sin embargo, estas no son las únicas imágenes filtradas relacionadas con el Samsung Galaxy S26, ya que el reconocido filtrador Evan Blass también ha compartido algunas representaciones de carcasas, que incluyen los teléfonos en su interior.

Sin embargo, no hay demasiadas sorpresas aquí, ya que los diseños coinciden con filtraciones anteriores y se parecen bastante a la serie Samsung Galaxy S25 también, con la principal diferencia siendo que las lentes traseras están alojadas en un bloque de cámara elevado en lugar de sobresalir individualmente.

The S26 fam, encased. pic.twitter.com/VQwIFkGKBIJanuary 29, 2026

Se puede ver que el Samsung Galaxy S26 tiene tres lentes traseras y el S26 Ultra tiene cuatro, al igual que sus predecesores, y también se puede ver el frente de uno de los teléfonos, completo con un recorte perforado centrado para la cámara selfie.

Los estuches, que son de UAG, también tienen círculos en la parte posterior, lo que sugiere que probablemente tengan imanes incorporados, del tipo necesario para funcionar con el cargador filtrado anteriormente.

Según se informa, Samsung presentará la serie Galaxy S26 el 25 de febrero , por lo que entonces deberíamos descubrir qué tan exacto es todo esto.