El mecanismo plegable del Samsung Galaxy Z Trifold parece extraño, pero es la decisión correcta en un aspecto crucial del diseño

Imagina la escena: está comenzando el primer Samsung Galaxy Unpacked de 2025 y, mientras el mundo tecnológico espera con gran expectación noticias sobre la familia Galaxy S25, el ponente principal pronuncia dos (y media) palabras cruciales: «dispositivos plegables».

¡Bum! De repente, meses de especulaciones sobre un teléfono plegable en tres partes de Samsung (es decir, un teléfono plegable tipo tableta con dos bisagras y una pantalla interna más grande) reciben el visto bueno, aunque sea tácito. Y ahora, casi un año después, tenemos la confirmación definitiva.

Samsung anunció el Samsung Galaxy Z Trifold, su primer teléfono plegable en tres partes con una pantalla exterior de 6,5 pulgadas y una pantalla interior de 10 pulgadas, prácticamente de la nada, el Cyber Monday de 2025. Es más, se ha confirmado oficialmente que el teléfono se lanzará en Estados Unidos (aunque no habrá suerte aquí en el Reino Unido ni en Australia).

(Image credit: Samsung)

Aunque Samsung ha compartido una hoja de especificaciones detallada, no tenemos ningún video que muestre cómo se pliega y despliega el Trifold, lo que proporcionaría detalles muy necesarios sobre cómo funciona el mecanismo de bisagra.

Como sugerían algunos rumores, Samsung ha optado por un mecanismo de plegado tipo folleto, en el que la pantalla interior se pliega desde cada borde.

Y aunque eso significa que el Samsung Galaxy Z Trifold será aproximadamente 1,5 veces más grueso que un Galaxy S25 estándar cuando esté plegado, creo que Samsung ha tomado absolutamente la decisión correcta con el importantísimo mecanismo de bisagra del teléfono.

Verás, el Samsung Galaxy Z Trifold no es en realidad el primer teléfono plegable del mundo, ese honor le corresponde al Huawei Mate XT, que se lanzó en exclusiva para China a finales de 2024.

El Huawei Mate XT es sin duda genial, pero no es el teléfono más útil. (Image credit: Future)

De hecho, tengo un teléfono Huawei Mate XT desde hace unos meses, pero nunca ha llegado a convertirse en mi teléfono habitual, a pesar de lo genial que es su pantalla. Esto se debe en gran parte a que el teléfono no es compatible con Google Play Services, pero incluso si lo fuera, dudaría en utilizarlo como teléfono habitual.

Esto se debe a que el Mate XT (irónicamente) utiliza un mecanismo de plegado en forma de Z, lo que deja expuesta una parte doblada de la pantalla de plástico. Esto me preocupa por la posibilidad de que se raye o se arañe.

Aunque solo he utilizado el Mate XT brevemente fuera de la oficina o de casa, ya ha sufrido algunas abrasiones en la sección de la "cubierta" de su pantalla plegable de plástico. Estoy bastante seguro de que la pantalla con cubierta de vidrio del Galaxy Z Trifold ofrecería más resistencia.

Y, como se ha mencionado, la pantalla interior recubierta de plástico del Galaxy Z Trifold está protegida por todos los lados cuando el teléfono está plegado, lo que significa que no debería correr ningún peligro real de sufrir arañazos cuando se guarda en el bolsillo o se mete en una mochila, siempre y cuando los espacios entre los segmentos del teléfono sean lo suficientemente estrechos.

El Galaxy Z Trifold aún está en sus primeras etapas, ni siquiera tenemos una fecha de lanzamiento en Estados Unidos, pero me alegra ver que Samsung sigue adelante con este diseño tan bien pensado. La calidad de fabricación de Samsung suele ser insuperable, así que tengo la esperanza de que el Galaxy Z Trifold sea uno de los mejores teléfonos plegables en el momento de su lanzamiento.

Sin embargo, parece que se acaba el apodo "multiplegable", del que yo era bastante fan, a menos que Samsung tenga intención de seguir añadiendo bisagras a sus teléfonos plegables, en cuyo caso quizá me guarde el dinero hasta que salga al mercado el Galaxy Z Octofold de 35 pulgadas.