El avance y las filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra revelan cómo podría funcionar su mejor característica nueva

Samsung ha adelantado por segunda vez su próxima función Privacy Display.

El avance muestra cómo se utiliza para ocultar toda la pantalla de miradas indiscretas en un tren.

Una filtración también ha revelado los distintos botones y opciones que podría ofrecer Privacy Display.

Parece que la serie Samsung Galaxy S26 no supondrá una mejora significativa con respecto a sus predecesores, ya que las filtraciones apuntan a que los teléfonos tendrán un diseño y unas especificaciones similares a los de la línea Samsung Galaxy S25. Sin embargo, el Samsung Galaxy S26 Ultra parece que contará con al menos una mejora importante, y es una que Samsung acaba de adelantar por segunda vez.

Nos referimos a la pantalla de privacidad, una función que permitiría bloquear parte o toda la pantalla cuando se ve de lado, para que nadie pueda espiar fácilmente lo que estás viendo.

Samsung adelantó esta herramienta hace un tiempo y ahora la ha vuelto a mostrar con más claridad en un video de YouTube, que puedes ver a continuación.

We don’t scroll and tell | Samsung - YouTube Watch On

Como puedes ver, los teléfonos con esta función tendrán un interruptor que permitirá ocultar toda la pantalla a cualquiera que no la esté viendo de frente, por lo que, si como en este video, estás leyendo una historia picante en el tren, podrás hacerlo sin llamar la atención.

El video termina diciendo que esta función llegará el 25 de febrero, que es cuando esperamos que se lance la serie Galaxy S26, pero las filtraciones hasta ahora sugieren que será exclusiva del modelo Ultra.

Privacidad personalizable

En cualquier caso, aunque este video solo muestra un único botón para ocultar toda la pantalla, es probable que Privacy Display sea más inteligente que eso.

Por un lado, los avances anteriores de la empresa sugerían que se podía utilizar para ocultar mensajes específicos, por ejemplo, y ahora también hemos visto capturas de pantalla filtradas que muestran los distintos botones y opciones de Privacy Display.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Estas fueron compartidas por Tarun Vats, un filtrador con un historial razonable, y, como se puede ver a continuación, muestran un botón para activar automáticamente Privacy Display cuando se utilizan aplicaciones confidenciales o en lugares concurridos, y otro para atenuar la pantalla cuando Privacy Display está activo para mayor privacidad.

Galaxy S26 Ultra feature👀Privacy Display pic.twitter.com/Kf2edTCXsIFebruary 17, 2026

También puedes configurarlo para que se active cuando estés en público y activarlo para ocultar específicamente el bloqueo de pantalla, las imágenes, las notificaciones y la imagen en imagen.

Si estas imágenes son precisas, parece que esta herramienta podría ser bastante personalizable y extremadamente útil; sin embargo, tomaríamos estas capturas de pantalla con cautela, ya que hay varios errores tipográficos y el texto es inconsistente en cuanto a si se debe escribir Privacy Display con mayúscula, además de que a veces se denomina Private Display.

Ahora bien, esto podría ser solo una versión preliminar del software en la que aún no se ha pulido el lenguaje, pero también podría ser fácilmente falso; lo sabremos pronto, ya que el 25 de febrero está a solo una semana.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.