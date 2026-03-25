Comparamos el Samsung Galaxy A57 con el Galaxy S26, y es una gran opción asequible

¡Viva el auge de los smartphones asequibles! Los teléfonos insignia de 1000 dólares son cosa del pasado. Hoy en día, la tendencia son los teléfonos de bolsillo de menos de 600 e incluso 500 dólares que, de alguna manera, logran igualar a sus primos más caros en diseño y capacidades de IA, ocultando en gran medida las deficiencias de hardware que la mayoría probablemente ni siquiera notaría.

Esto quedó claro cuando comparamos, de forma informal, el atractivo nuevo Samsung Galaxy A57 con su contraparte más cara (y más pequeña), el Samsung Galaxy S26. Ahora que hemos visto estos teléfonos en persona, podemos afirmar con seguridad que, a primera vista, ambos son dispositivos atractivos.

Iríamos incluso más allá: el A57 en su único color, Azul Marino Impresionante, es el teléfono más atractivo (hay otros colores disponibles en otros mercados). Hay algo especial en su diseño bicolor alrededor del módulo de cámara en forma de píldora. Es realmente llamativo, y si llevas este teléfono de 6,7 pulgadas, seguro que atraerás miradas de admiración.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Normalmente, ese atractivo diseño exterior presenta algunas deficiencias en cuanto a durabilidad y protección, pero ahora la serie A cuenta con certificación IP68 y Gorilla Glass Victus+ en la parte frontal y trasera. Además, con 179 g, pesa solo 12 g más que el Galaxy S26 (pero 11 g menos que el S26+, de tamaño similar).

Lo sabemos: un teléfono con un diseño elegante no es suficiente, incluso si su precio inicial es de tan solo $549 dólares (estamos a la espera de los precios oficiales en México). Se necesita una buena pantalla, cámaras decentes, buen rendimiento y bastante inteligencia artificial. Lo cierto es que, al parecer, el A57 lo tiene todo.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A57 vs Galaxy S26 Row 0 - Cell 0 Galaxy A57 Galaxy S26 Precio $549 dólares (aproximadamente 10 mil pesos) $22,499 pesos Pantalla 6.7-pulgaadas Super AMOLED, 120Hz 6.3-pulgadasFHD+ Dynamic AMOLED 2X, 60-120Hz Dimensiones 6.9mm, 190g 6.9mm de grosor, 167g CPU Exynos 1680 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Almacenamiento 128GB (US) 256GB / 512 GB Memoria 8GB / 12GB 12GB Cámaras 50MP principal, 12MP ultra-ancho, 5MP Macro 50MP principal, 12MP ultra-ancho, 10MP telefoto (3x zoom) Batería 5,000mAh 4,300mAh

En teoría, el A57 adolece en comparación con el Galaxy S26, que cuenta con una brillante pantalla AMOLED (hasta 2600 nits) con frecuencia de actualización de 60 Hz a 120 Hz. Incorpora tres cámaras traseras de alta calidad: una gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y una de 10 MP con zoom óptico de 3 aumentos. Todo esto gracias al impresionante procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy (o Exynos 2600 en Europa), una potente CPU móvil que ofrece gran capacidad gráfica y de imagen, además de un profundo procesamiento de IA integrado.

El A57 reduce muchas de esas características. La pantalla ofrece una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz, pero esta frecuencia se mantiene fija, lo que podría afectar la duración de la batería de 5000 mAh. La pantalla alcanza un buen brillo, pero sus 1900 nits no alcanzan el estándar del S26.

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Luego están las cámaras. Aparentemente hay tres lentes en la parte trasera, pero ninguna es un teleobjetivo. En cambio, cuenta con una lente gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y una macro de 5 MP (ambos teléfonos tienen cámaras frontales para selfies de 12 MP).

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El A57 solo tiene un chip Exynos. Ahora bien, admito tener prejuicios contra estos chips, que no son de la calidad de Qualcomm, Google Tensor ni Apple Silicon. Pero Samsung me dijo que, en comparación con la generación anterior (Exynos 1580), el Exynos 1680 es un 10 % y un 7 % más rápido, respectivamente, en CPU y GPU, y un impresionante 42 % más rápido en NPU.. Solo viene con 8 GB de RAM, en comparación con los 12 GB del S267, aunque, de nuevo, no estoy seguro de que se note la diferencia (curiosamente, en el Reino Unido hay disponible una opción de 12 GB de RAM).

Aunque aún no tenemos datos de rendimiento, cabe destacar que el A57 tiene una cámara de vapor del mismo tamaño (que gestiona el calor que emana de la CPU) que el S26+. ¿Para qué se necesitaría una cámara así si el chip no se calentara, aunque fuera un poco?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Es importante destacar que este chip Exynos admite prácticamente el mismo nivel de procesamiento de imagen que el S26. Si bien tiene menos lentes, al comparar la imagen que ofrece cada lente del S26 y del A57, pude comprobar que este último era capaz de manejar condiciones de iluminación difíciles y lograr que me viera bastante bien en una selfie.

Como fotógrafo semiprofesional, echaría de menos el zoom óptico 3x de la S26. Eso sí, el zoom de recorte 2x de la A57 no está nada mal. En cuanto a la función macro de la A57, para ser sincero, en mis primeras impresiones, no parece estar a la altura de las capacidades macro de la S26.

Imágen 1 de 5 El S26 está a la izquierda y el A57 a la derecha. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Aquí también hay muchísima IA

La gama S26 de Samsung cuenta con tanta IA que parece que todos los teléfonos llevan sombreros de inteligencia artificial gigantes con plumas; es difícil saber por dónde empezar. Puedes elegir Bixby para obtener información del sistema o hacerle una pregunta general y dejar que Perplexity tome el control. O quizás prefieras Galaxy AI para editar tus fotos o crear nuevas imágenes a partir de bocetos. Si estas opciones no te convencen, puedes recurrir al potente Google Gemini para obtener ayuda con el mundo que te rodea, respuestas detalladas y una impresionante función de búsqueda en imágenes para "encontrar el estilo".

Lo sorprendente es que prácticamente todo esto se reproduce en el Galaxy A57 (solo te pierdes las herramientas generativas que consumen mucha energía, como Drawing Assist). Incluye Auto Trim, Object Eraser, AI Select e incluso Best Face, que, como su nombre indica, te permite aplicar el mejor rostro a tus retratos.

Tuvimos un rato para probar esto. Para acceder a la función, hay que activar la opción Fotos en movimiento (que básicamente permite que el teléfono grabe un segundo de vídeo con cada imagen). Lo hicimos y luego me tomaron una foto mientras hacía algunas muecas graciosas.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

En la galería, deslizamos el dedo hacia arriba en la foto para que apareciera el control "Mejor Rostro" y luego lo seleccionamos para que la IA de Galaxy hiciera su trabajo.

Esto no llevó mucho tiempo y funciona igual de bien que en el S26.

Seamos claros: no hemos pasado horas con el Samsung Galaxy A57. En cambio, hicimos una evaluación rápida de sus características y capacidades generales en comparación con el Galaxy S26. En ese breve tiempo, llegamos a la conclusión de que probablemente nos gustaría este teléfono, y si alguien nos preguntara si puede elegir entre el S26 y el A57, primero le preguntaría sobre su presupuesto. Si el S26 de $22,500 pesos le resulta demasiado caro, podríamos recomendarle el A57 sin dudarlo y decirle: "No te arrepentirás".

En las próximas semanas publicaremos un análisis completo del Galaxy A57, así que no te pierdas TechRadar para conocer nuestra opinión definitiva.