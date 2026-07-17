REDMAGIC Astra 2 ya es oficial y llega con pantalla OLED de 185Hz

REDMAGIC presentó oficialmente la REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet, su nueva tablet insignia para gaming de 2026. El dispositivo apuesta por un formato compacto de 9.06 pulgadas, combinado con hardware de gama alta, un sistema de refrigeración avanzado y una pantalla diseñada para ofrecer una experiencia fluida en sesiones de juego prolongadas.

En su interior incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por el chip dedicado RedCore R4, que mejora el rendimiento en juegos mediante efectos personalizables, escalado de resolución 2K y una gestión inteligente de energía. Además, el sistema Energy Cube 3.0 optimiza en tiempo real el uso del CPU, GPU, memoria, refrigeración y respuesta táctil para mantener un desempeño estable durante partidas exigentes.

Uno de los mayores atractivos de la Astra 2 es su pantalla OLED de 2.4K (2,400 x 1,504 píxeles) con una tasa de refresco de 185Hz, la más alta anunciada hasta ahora para una tablet. También ofrece un brillo máximo de 1,600 nits, una relación pantalla-cuerpo del 90.1% y un sistema táctil Synaptics capaz de alcanzar hasta 2,000Hz de muestreo táctil instantáneo, pensado para juegos competitivos.

Latest Videos From Watch full video here:

Para mantener el rendimiento bajo control, REDMAGIC integra el nuevo AquaCore Cooling System 2.0, un sistema que combina refrigeración líquida, Liquid Metal 3.0 y una cámara de vapor de gran tamaño. Según la compañía, se trata de la primera tablet de la industria en incorporar refrigeración líquida, con el objetivo de reducir el calentamiento y evitar la pérdida de rendimiento durante largas sesiones de uso.

La autonomía corre a cargo de una batería de 8,300mAh, compatible con carga rápida de hasta 75W, capaz de completar una carga en aproximadamente 60 minutos mediante su puerto USB 3.2 Gen 2. Además, incorpora un sistema de doble puerto USB-C, permitiendo cargar el dispositivo desde distintos ángulos e incluso utilizar carga inversa bidireccional.

En el apartado de diseño, la REDMAGIC Astra 2 cuenta con un chasis metálico, una parte trasera transparente que deja ver parte del sistema de refrigeración y la iluminación RGB característica de la marca. También incluye resistencia IP54, protección Corning Gorilla Glass 3, altavoces estéreo certificados por DTS Ultra, motores hápticos de eje X y el botón programable Magic Key para acceder rápidamente a GameSpace.

La tablet llega con REDMAGIC OS 11.5 basado en Android 16, cámara trasera de 13MP, cámara frontal de 9MP, Bluetooth 6.0, salida DisplayPort de hasta 8K a 60 fps, lector de huellas, desbloqueo facial y configuraciones de hasta 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Precio y disponibilidad en México

La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet estará disponible en dos configuraciones para el mercado mexicano:

12GB de RAM + 256GB de almacenamiento: $15,999 pesos.

16GB de RAM + 512GB de almacenamiento: $18,499 pesos.

Su lanzamiento global está programado para el 17 de julio de 2026, mientras que la venta anticipada mediante el programa Early Bird comenzará a finales de agosto. Los compradores que participen en esta etapa recibirán como incentivo un cargador rápido de 80W y un llavero exclusivo de REDMAGIC. Además, la compañía anunció el programa "Try Before You Switch", que permitirá a usuarios seleccionados probar la Astra 2 y compartir su experiencia antes de cambiar de marca.