realme revoluciona la autonomía móvil con su nueva batería Titan de 10,001mAh

¿Eres de los que siempre que sale de casa no puede olvidar su "cargador" o batería portátil por miedo a que te quedes sin batería en tu smartphone? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues realme se prepara para presentar el lanzamiento de su batería Titan de 10,001mAh.

Este avance consolida a realme como un pionero en innovación energética y empuja a la industria hacia una nueva era de autonomía de clase 10,000mAh, redefiniendo lo que los usuarios pueden esperar de la energía móvil para un uso diario continuo y sin interrupciones.

Guiada por su filosofía de marca “Make it real – Hazlo real”, realme mantiene un enfoque constante en resolver los desafíos reales de los usuarios jóvenes a través de la innovación tecnológica. Frente al creciente fenómeno de la ansiedad por batería, la marca continúa ampliando los límites de la industria. Tras la presentación de un teléfono conceptual con batería de 10,000mAh el año pasado, realme ha logrado llevar una batería de 10,001mAh a producción en masa en tiempo récord, demostrando su capacidad para transformar conceptos ambiciosos en soluciones prácticas, confiables y de alto rendimiento para la próxima generación de smartphones.

La batería Titan de 10,001mAh ofrece hasta una semana de uso con un rendimiento estable a lo largo de todo su ciclo de vida. Integrada con una arquitectura avanzada de seguridad y tecnologías inteligentes de longevidad, esta batería está diseñada para garantizar fiabilidad y durabilidad a largo plazo, manteniendo un suministro energético constante incluso en condiciones extremas y brindando a los usuarios energía confiable dondequiera que estén.

Próximamente se compartirán más detalles sobre la disponibilidad, especificaciones y el lanzamiento en México. Para conocer las últimas novedades, realme invita a seguir sus canales oficiales en redes sociales.