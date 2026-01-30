realme presenta la primera batería Titan de 10,001mAh y marca el inicio de una nueva era

¡La espera terminó! realme marcó el inicio de la era de los 10,000mAh en las baterías de smartphones.

¿Cómo? Con la introducción de la primera batería Titan de 10,001mAh del mundo, la marca redefine los estándares de autonomía móvil, ofreciendo a los jóvenes usuarios una potencia sin precedentes, una duración extraordinaria y un rendimiento diseñado para un uso intensivo durante todo el día.

Batería Titan de 10,001mAh: redefiniendo la resistencia y la autonomía

Tras años de expandir los límites de la tecnología energética en smartphones, realme lidera ahora a la industria con su salto más ambicioso hasta la fecha. La batería Titan de 10,001mAh, casi el doble de capacidad que una batería convencional de smartphone, está diseñada para transformar por completo la experiencia de uso diario y responder a escenarios de alta demanda energética.

Este hito es posible gracias a la incorporación de la nueva generación de ánodos de carbono de silicio, junto con un avanzado sistema de protección estructural C Pack y F Pack, que permite maximizar la densidad energética sin comprometer el rendimiento ni la estabilidad. El resultado es una batería potente, eficiente y preparada para acompañar al usuario durante jornadas prolongadas sin interrupciones.

Seguridad, durabilidad y fiabilidad a largo plazo

Más allá de su capacidad líder en la industria, la batería Titan ha sido desarrollada con un enfoque integral en seguridad y durabilidad. Opera de forma confiable en un amplio rango de temperaturas, desde –30°C hasta 56°C, y ha superado rigurosas pruebas de compresión plana, sobrecarga y caída.

Gracias a estos estándares, la batería Titan de 10,001mAh ha obtenido la Certificación TÜV Five Star Battery Safety, convirtiéndose en el primer smartphone de la categoría de 10,000mAh en lograr este reconocimiento. Además, con la química avanzada de carbono de silicio y un sistema inteligente de gestión de carga, la batería soporta hasta 1,650 ciclos de carga y mantiene más del 80% de su salud incluso después de ocho años de uso, estableciendo un nuevo referente de fiabilidad y longevidad en la industria móvil.

Pronto se revelarán más detalles sobre la disponibilidad en México y el equipo que integrará la batería Titan de 10,001mAh. Para conocer las últimas novedades, realme invita cordialmente a seguirlos en sus canales oficiales en redes sociales.